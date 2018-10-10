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Cборщик мусора погиб под колесами «Мерседеса» на Пхукете

Автомобиль Mercedes-Benz сбил мужчину, собиравшего пластиковые бутылки на обочине Thepkrasattri Rd. утром 10 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Октября 2018 11:41:00

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о гибели человека в районе АЗС РТТ в Муанг-Мае около 4:45 утра среды, 10 октября. Прибывший по вызову наряд обнаружил на месте событий купе Mercedes-Benz C250 с поврежденной правой передней частью кузова и лобовым стеклом, а также останки сбитого машиной сборщика мусора, которого буквально разорвало на части.

Полиция пока не сообщила никакой информации о личности погибшего мужчины, но подтвердила, что люксовым купе в момент аварии управлял местный экспат Пол Джон Мерсер, находящийся сейчас в Bangkok Hospital. Текущее состояние иностранца неизвестно, полиция лишь указала, что врачи должны проверить его на содержание алкоголя в крови.

Один из сотрудников РТТ рассказал, что погибший мужчина был знаком персоналу заправки, поскольку регулярно собирал в этом районе мусор, который можно было сдать на переработку или продать. Автомобиль сбил мужчину, когда он собирал пластиковые бутылки на обочине шоссе. При этом удар пришелся в правую часть капота, а не в левую.

Полиция проводит расследование. О предъявлении обвинений водителю пока не сообщалось.

 

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