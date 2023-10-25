Canopy Hills – семейные виллы для искушенных

Строить как для себя – это отнюдь не метафора в случае Паниты и Себастьена, создателей курортного поселка Aelita Villas у пляжа Лайан. Сейчас супруги запускают новый проект, но уже нацеленный не на туристов, а на семьи с детьми, которым нужно комфортное жилье для долгосрочного проживания. В основе и общей концепции, и конкретных деталей ее воплощения лежит личный опыт Паниты и Себастьена не только как девелоперов, но и как семьи с детьми. В интервью «Новостям Пхукета» Панита рассказала, каким будет их поселок Canopy Hills, почему он возводится именно в Ко-Кэу и какие достоинства курортных вилл будут в нем сохранены и преумножены.

Партнерский материал

26 Октября 2023, 10:00 AM

Панита и Себастьен строят семейные виллы с опорой на свой опыт не только в девелопменте, но и как супружеской пары с двумя детьми. Фото: Canopy Villas

Почему Canopy Hills будет удобен для семей с детьми?

Наш опыт работы в Real Estate на Пхукете показал, что мы не только умеем строить качественные дома для отдыха и краткосрочного проживания (Aelita Villas, Layan), но и эффективно управляем недвижимостью клиентов, когда она уже сдана в эксплуатацию.

Проект Aelita Villas, запущенный 12 лет назад, я назвала в честь своей дочери Аэлиты, которая сейчас уже выросла. Подросла уже и младшая дочь, а наша жизнь и потребности изменились. В настоящее время в новых проектах мы стремимся трансформировать знакомую нам успешную концепцию курортного жилья, применив опыт создания вилл для отдыха в актуальной для нас самих нише поселков для долгосрочного семейного проживания.

Один из таких проектов – Canopy Hills, который предполагает строительство небольшого комплекса из 10 вилл, предназначенных для семей с детьми и расположенных рядом с инфраструктурой, обеспечивающей ежедневные потребноститаких семей.

Как родители, мы глубоко понимаем, что нужно этих семьям: включая безопасность, функциональные жилые помещения и детскую логистику. Учитывая наш профессиональный опыт строительства и семейную жизнь, мы уверены, что сможем гармонично удовлетворить эти потребности – так как мы строим место, где будем жить сами.

На Пхукете есть идеальная локация для этого?

Canopy Hills расположен на одном из холмов в районе Ко-Кэу (Koh Keaw). Прежде всего, это место находится рядом сразу с несколькими международными школами. До школы BISP – 3 минуты езды, Finway – 5-10 минут, KIS – 15-20 минут, HeadStart – 25-30 минут.

Также поблизости есть супермаркеты, качественные медицинские учреждения (10-15 минут), разные детские развлечения (Blue Tree и аквапарк Andamanda в 15 минутах), футбольные и теннисные корты (от 3 до 10 минут). Все пляжи района Банг-Тао тоже находятся недалеко (примерно 25 минут).

Если говорить о потребностях семей с детьми, посещающими международные школы, то наш проект располагается в идеальной локации на Пхукете. Кроме того, функционал самих наших вилл тщательно продуман с учетом требований семейного образа жизни, ведь он отличается от того, что нужно на отдыхе.

В чем отличие вилл в Canopy Hills от домов в других проектах?

Удобного расположения для семей, учитывающее необходимость посещения школ детьми, и продуманная функциональность вилл – две первые наши отличительные черты. Третий из важнейших факторов уникальности нашего проекта – видовые характеристики.

Когда вы арендуете виллу для отдыха, то проводите на ней ограниченное время даже в пределах отпуска, ведь вы часто бываете на пляжах, в ресторанах и в других красивых и приятных местах.

Но когда вы живете в одном месте в течение длительного периода времени, вам нужна притягательная и комфортная атмосфера именно там. Дом должен позволять вам получать удовольствие от необыкновенной природы Пхукета, не жертвуя при этом ежедневной жизнью и семейными обязанностями.

Наши семейные виллы предоставляют возможность наслаждаться рассветами и закатами, прямо из дома любоватьсяс горами и живописными видами на долину. Некоторые из вилл даже могут похвастаться видами на море и мыс Яму. Это один из плюсов расположения Canopy Hills на склоне холма.

Мы осознаем, что строительство на склонах является более сложным и дорогостоящим; мы могли бы выбрать для проекта ровное место и упростить себе задачу. Тем не менее, мы не смогли устоять перед соблазном сделать природу Пхукета частью оформления каждого дома, украсить виллы пейзажами, видимыми из окон или бассейна, буквально добавить тропики в интерьер.

Насколько важную роль играет в концепции Canopy Hills ваш личный опыт?

Наш клиент – это такая же семья с детьми, как и наша. Вилла в Canopy Hills, скорее всего, будет для этой семьи не первым собственным домом, поэтому наш клиент – человек искушенный и четко понимающий требования к функциональности своего жилья. А мы планируем предвосхитить его запросы, поскольку у нашей семьи они аналогичные.

Еще одной отличительной особенностью нашего проекта являются размеры участков от 700 до 900 квадратных метров. Опять же, это соответствует потребостям при долгосрочном проживании семьи – взрослым и детям нужен не только просторный дом, но и зона для отдыха на свежем воздухе. В этом мы убедились на своем опыте.

Мы верим, что Canopy Hills станет лучшим семейным проектом на Пхукете, органично сочетающим в себе современную архитектуру и функциональность, удобное расположение и захватывающие дух виды. Это будет оазис семейной гармонии для искушенных.

Детальная информация о новом комплексе семейных вилл доступна на сайте Canopy Hills.