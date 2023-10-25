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Canopy Hills – семейные виллы для искушенных

Строить как для себя – это отнюдь не метафора в случае Паниты и Себастьена, создателей курортного поселка Aelita Villas у пляжа Лайан. Сейчас супруги запускают новый проект, но уже нацеленный не на туристов, а на семьи с детьми, которым нужно комфортное жилье для долгосрочного проживания. В основе и общей концепции, и конкретных деталей ее воплощения лежит личный опыт Паниты и Себастьена не только как девелоперов, но и как семьи с детьми. В интервью «Новостям Пхукета» Панита рассказала, каким будет их поселок Canopy Hills, почему он возводится именно в Ко-Кэу и какие достоинства курортных вилл будут в нем сохранены и преумножены.

Партнерский материал

26 Октября 2023, 10:00 AM
Панита и Себастьен строят семейные виллы с опорой на свой опыт не только в девелопменте, но и как супружеской пары с двумя детьми. Фото: Canopy Villas

Панита и Себастьен строят семейные виллы с опорой на свой опыт не только в девелопменте, но и как супружеской пары с двумя детьми. Фото: Canopy Villas

Почему Canopy Hills будет удобен для семей с детьми?

Наш опыт работы в Real Estate на Пхукете показал, что мы не только умеем строить качественные дома для отдыха и краткосрочного проживания (Aelita Villas, Layan), но и эффективно управляем недвижимостью клиентов, когда она уже сдана в эксплуатацию.

Проект Aelita Villas, запущенный 12 лет назад, я назвала в честь своей дочери Аэлиты, которая сейчас уже выросла. Подросла уже и младшая дочь, а наша жизнь и потребности изменились. В настоящее время в новых проектах мы стремимся трансформировать знакомую нам успешную концепцию курортного жилья, применив опыт создания вилл для отдыха в актуальной для нас самих нише поселков для долгосрочного семейного проживания.

Один из таких проектов – Canopy Hills, который предполагает строительство небольшого комплекса из 10 вилл, предназначенных для семей с детьми и расположенных рядом с инфраструктурой, обеспечивающей ежедневные потребноститаких семей.

Как родители, мы глубоко понимаем, что нужно этих семьям:  включая безопасность, функциональные жилые помещения и детскую логистику. Учитывая наш профессиональный опыт строительства и семейную жизнь, мы уверены, что сможем гармонично удовлетворить эти потребности так как мы строим место, где будем жить сами.

На Пхукете есть идеальная локация для этого?

Canopy Hills расположен на одном из холмов в районе Ко-Кэу (Koh Keaw). Прежде всего, это место находится рядом сразу с несколькими международными школами. До школы BISP 3 минуты езды, Finway 5-10 минут, KIS 15-20 минут, HeadStart 25-30 минут.

Также поблизости есть супермаркеты, качественные медицинские учреждения (10-15 минут), разные детские развлечения (Blue Tree и аквапарк Andamanda в 15 минутах), футбольные и теннисные корты (от 3 до 10 минут). Все пляжи района Банг-Тао тоже находятся недалеко (примерно 25 минут).

Если говорить о потребностях семей с детьми, посещающими международные школы, то наш проект располагается в идеальной локации на Пхукете. Кроме того, функционал самих наших вилл тщательно продуман с учетом требований семейного образа жизни, ведь он отличается от того, что нужно на отдыхе.

В чем отличие вилл в Canopy Hills от домов в других проектах?

Удобного расположения для семей, учитывающее необходимость посещения школ детьми, и продуманная функциональность вилл две первые наши отличительные черты. Третий из важнейших факторов уникальности нашего проекта видовые характеристики.

Когда вы арендуете виллу для отдыха, то проводите на ней ограниченное время даже в пределах отпуска, ведь вы часто бываете на пляжах, в ресторанах и в других красивых и приятных местах.

Но когда вы живете в одном месте в течение длительного периода времени, вам нужна притягательная и комфортная атмосфера именно там. Дом должен позволять вам получать удовольствие от необыкновенной природы Пхукета, не жертвуя при этом ежедневной жизнью и семейными обязанностями.

Наши семейные виллы предоставляют возможность наслаждаться рассветами и закатами, прямо из дома любоватьсяс горами и живописными видами на долину. Некоторые из вилл даже могут похвастаться видами на море и мыс Яму. Это один из плюсов расположения Canopy Hills на склоне холма.

Мы осознаем, что строительство на склонах является более сложным и дорогостоящим; мы могли бы выбрать для проекта ровное место и упростить себе задачу. Тем не менее, мы не смогли устоять перед соблазном сделать природу Пхукета частью оформления каждого дома, украсить виллы пейзажами, видимыми из окон или бассейна, буквально добавить тропики в интерьер.

Насколько важную роль играет в концепции Canopy Hills ваш личный опыт?

Наш клиент это такая же семья с детьми, как и наша. Вилла в Canopy Hills, скорее всего, будет для этой семьи не первым собственным домом, поэтому наш клиент – человек искушенный и четко понимающий требования к функциональности своего жилья. А мы планируем предвосхитить его запросы, поскольку у нашей семьи они аналогичные.

Еще одной отличительной особенностью нашего проекта являются размеры участков от 700 до 900 квадратных метров. Опять же, это соответствует потребостям при долгосрочном проживании семьи – взрослым и детям нужен не только просторный дом, но и зона для отдыха на свежем воздухе. В этом мы убедились на своем опыте.

Мы верим, что Canopy Hills станет лучшим семейным проектом на Пхукете, органично сочетающим в себе современную архитектуру и функциональность, удобное расположение и захватывающие дух виды. Это будет оазис семейной гармонии для искушенных.

Детальная информация о новом комплексе семейных вилл доступна на сайте Canopy Hills.

 

 

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