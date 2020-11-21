C днем рождения, дорогая моя лапша!

Не так давно на сайте Туристического управления Таиланда (ТАТ) появилась интересная публикация на гастрономическую тематику. Ведомство заявило о проведении в Великобритании фестиваля пад тая, в рамках которого скучающие на карантине британцы могут заказать на дом комплексные наборы для приготовления этого блюда. Собирает наборы заведение Rosa’s Thai Cafe.

Роман Воробьев

21 Ноября 2020, 10:02 AM

Пад тай с креветками. Фото: NuCastiel

Примечательна, впрочем не сама идея онлайн-фестиваля, а то, что, по словам ТАТ, он приурочен к «75-летию тайского национального блюда из лапши». Так что теперь все мы можем смело назвать официальный возраст пад тая.

Пад тай действительно появился в тайской кухне лишь в XX веке, а конкретнее – в годы Второй мировой войны, когда японская оккупация наложилась на вызванный наводнениями неурожай риса. Правительство во главе Плеком Пибунсонгкрамом призвало тайских граждан активнее употреблять в пищу лапшу, а в качестве конкретного варианта был презентован пад тай, то есть буквально общенациональный тайский стир-фрай.

Кто-то может задаться вопросом, как активное потребление рисовой лапши могло помочь в борьбе с дефицитом этого самого риса. Здесь могу лишь предположить, что для приготовления лапши можно использовать не самое качественно (к примеру, поврежденное) зерно. Плюс лапша хорошо хранится.

Конечно, блюда из лапши были знакомы тайцам и до появления пад тая, но преимущественно это были рецепты, привезенные в страну китайскими иммигрантами. Пад тай же стал лапшой именно в тайском стиле: с кислинкой от тамаринда, солоноватостью от рыбного соуса, сладостью от пальмового сахара. Да и сушеные креветки – ингредиент на 100% тайский.

Как бы то ни было, созданное в голодные годы блюдо заняло почетное место в рационе тайцев, а затем превратилось и в один из символов тайской кухни за рубежом. В какой-то момент пад тай даже значился в списке самых вкусных блюд мира по версии CNN Travel, но потом почему-то из него пропал.

Возвращаясь к онлайн-фестивалю ТАТ, добавлю, что пробовать тайскую лапшу британцам предлагается отнюдь не по тайским ценам. Комплект ингредиентов на четыре порцию обойдется домашнему кулинару в 40 фунтов стерлингов, то есть примерно в 1600 бат. Зато можно разместить фото своего пад тая в соцсетях и получить шанс выиграть... еще один пад тай.