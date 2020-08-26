Бывший сотрудник банка арестован за хищение клиентских средств

Полиция арестовала бывшего банковского сотрудника Парина Паджантабута по обвинению в хищении клиентских средств. Согласно фабуле обвинения, во время работы в банке мужчина подключил себе онлайн-доступ к счету одного из клиентов и вывел с него свыше 100 тыс. бат.

Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал подполковник Тхапакорн Ханумат из бангкокского подразделения полиции по борьбе с кибер-преступностью, 29-летний Парин Паджантабут был арестован 25 августа в Чалонге. Арест был произведен на основании ордера, выданного пхукетским судом двумя днями ранее.

Согласно ордеру, господин Ханумат обвиняется в мошенничестве, незаконном доступе к компьютерной системе, вводе в компьютерную систему фальшивых данных, которые могут причинить вред другому лицу.

В качестве улик у господина Ханумата изъяли ноутбук, три мобильных телефона, отдельный жесткий диск и интернет-роутер.

Как рассказал подполковник Паджантабут, подозреваемый до недавнего времени работал в одном из тайских банков. Пользуясь служебными возможностями, мужчина настроил онлайн-доступ к банковскому счету некого фермера и начал выводить с него средства. Подполковник Паджантабут не стал прямо озвучивать название банка, в котором работал господин Ханумат, но при этом указал, что тот выводил средства через платформу Net Bank.

«Жертва не знала, что с ее счета выводятся средства. При этом сам злоумышленник тратил средства со счета жертвы на покупку продукции поставщиков цифрового контента, чтобы затруднить отслеживание движения денег», – заявил подполковник Паджантабут.

Согласно материалам дела, в общей сложности подозреваемый произвел 14 нелегальных транзакций. Сейчас следователи проверяют, не могли ли пострадать от действий господина Ханумата другие клиенты банка, в котором он работал.

Подполковник Паджантабут не уточнил, кто и в какой момент обратил внимание на факт хищения средств. При этом офицер отметил, что расследование велось совместно со службой безопасности не названного им банка.