Бывший полицейский убил 35 детей и взрослых в детском саду

Вооруженный пистолетом экс-сотрудник полиции открыл стрельбу в детском саду в провинции Нонг-Буа-Лампху на северо-востоке Таиланда. В результате нападения погибли 24 ребенка и 11 взрослых. Затем стрелок покончил с собой.

Новости Пхукета

6 Октября 2022, 08:17 PM

Экс-капрал полиции Панья Кхамраб. Фото: AFP / Central Investigation Bureau

Нападение на детский сад в тамбоне Утхай-Саван произошло в районе полудня 6 октября. Сначала сообщалось о 34 погибших, включая 22 детей. Затем число жертв увеличилось до 35 человек, включая 24 детей, сообщает Bangkok Post. Еще 15 человек получили ранения, в том числе тяжелые.

Как подтвердил заместитель начальника правоохранительных органов Таиланда генерал-лейтенант Торсак Суквимон, нападение совершил бывший капрал полиции Панья Кхамраб. Экс-полицейский был вооружен пистолетом SIG Sauer P365 и ножом для разделки мяса. Следователи полагают, что в момент атаки 34-летний мужчина мог находиться под воздействием наркотиков.

Центральное бюро расследование указало, что из детского сада господин Кхамраб полехал к себе домой, где застрелил жену и сына, а затем покончил с собой.

Нападение было совершено за день до того, как экс-капрал должен был предстать перед судом по делу о наркотиках. В январе его задержали с метамфетамином и предъявили обвинения, а в июне уволили из правоохранительных органов.

Руководитель полиции Таиланда генерал Дамронгсак Киттипрапат, занявший этот пост 1 октября, выразил соболезнования родным и близким погибших взрослых и детей.