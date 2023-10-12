Бывший глава Чернг-Талей приговорен к двум годам тюрьмы за коррупцию

Бывший президент административной организации тамбона (OrBorTor) Чернг-Талей был приговорен к двум годам тюрьмы за коррупцию без права на условно-досрочное освобождение. Приговор Маану Самрану, многие годы отвечавшему за районы Банг-Тао и Сурин, был вынесен еще в мае, но известно об этом стало только 6 октября. У господина Самрана остается возможность оспорить вердикт в суде высшей инстанции, а у Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) – довести до суда другие дела против экс-главы OrBorTor. Упомянутые два года, в частности, никак не касаются обвинений в подделке документов для строительства кондоминиума New Nordic.

Новости Пхукета

12 Октября 2023, 12:00 PM

Маан Самран контролирует зачистку пляжа от незаконных построек во время работы главой OrBorTor Cherng Talay. Фото: OrBorTor Cherng Talay

О том, что Уголовный суд по делам о коррупции и злоупотреблениях (8 регион) вынес приговор бывшему главе Cherng Talay OrBorTor, стало известно из публикации агентства Isra News. Издание сослалось на заявление NACC, а также приложило фото карточки суда, в которой говорится о приговоре в суде первой инстанции. Поля вышестоящих инстанций пока пустые.

Господин Самран признан виновным в незаконном назначении сотрудников OrBorTor на ключевые руководящие позиции, пишет Isra. Издание ничего не говорит о делах против тех, кто получал карьерные возможности подобным образом.

За нарушение статьи 157 Органического закона о борьбе с коррупцией (Organic Act on Anti-Corruption) господину Самрану грозило до 10 лет тюрьмы и/или от 20 тыс. до 200 тыс. бат штрафа. Суд назначил два года реального срока без права на условно-досрочное освобождение.

Против господина Самрана открыто как минимум еще одно дело, не связанное с первым. NACC обвинила экс-главу административной организации Чернг-Талей в подделке документов, на основании которых было затем начато строительство кондоминиума New Nordic Phuket Water World у пляжа Банг-Тао. В должности главы OrBorTor господин Самран отвечал не за весь тамбон, а именно за его самую денежную прибрежную часть.

Возведение New Nordic Phuket Water World было остановлено еще до пандемии в связи с отзывом разрешения на строительство, хотя и без возбуждения дела против девелопера. Инвесторы, вложившиеся в проект на Банг-Тао с доходностью 9% годовых, до сих пор безуспешно пытаются вернуть деньги, в том числе, через Департамент специальных расследований (DSI), который ведет дело против New Nordic в связи с другим жилым комплексом в Пхетчабури.

Если судить по группе New Nordic Phuket Water World Investors в Facebook, большинство инвесторов в New Nordic были гражданами Франции, однако есть среди членов онлайн-сообщества есть и русскоговорящие пользователи.

Одна из русскоязычных участниц New Nordic Phuket Water World Investors выкладывала в декабре 2022 года видео с Soi Bang Tao 14 и описывала состояние недостроенного комплекса словами «разруха и печальная печаль».