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Бывший боксер арестован за кражу в Ао-Нанге

Полиция провинции Краби арестовала 31-летнего уроженца острова Ланта по имени Сувита Пхынгсома за кражу вещей, оставленных британским туристов на пляже во время ночного купания. Иностранец заметил вора, когда тот пытался скрыться, но остановить его не смог. Впрочем, полиции хватило улик для раскрытия дела.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 12:00 PM
Вор уехал с сумкой туриста на мотоцикле, хотя иностранец пытался его остановить. Фото: Krabi TV Online / Bangkok Post

Вор уехал с сумкой туриста на мотоцикле, хотя иностранец пытался его остановить. Фото: Krabi TV Online / Bangkok Post

Турист Фрейзер Уильямс из Великобритании лишился сумки ночью 24 апреля. Мужчина с друзьями решил искупаться ночью на пляже в Ао-Нанге и оставил вещи на берегу, а когда вышел из воды, увидел, что с его сумкой пытается уехать некий мотоциклист.

Как сообщает Bangkok Post, 24-летний иностранец побежал за вором и попытался его остановить, но тот вырвался и скрылся. В сумке были 5 тыс. бат наличными, кредитные карты и ключи от отельного номера.

Полиция Краби опросила свидетелей, изучила записи с камер видеонаблдения и установила личность подозреваемого, которым оказался бывший боксер Сувит Пхынгсом, выступавший когда-то на ринге под псевдонимом Ден Сэнчай. 27 апреля он был арестован на основании судебного ордера в округе Мыанг-Краби.

При обыске полицейские обнаружили одежду, которая была на господине Пхынгсому ночью 24 числа. Его мотоцикл также был припаркован у дома, где он скрывался. Кроме того, полицейские отметили, что у мужчины еще не успели зажить ссадины, которые он получил, когда турист пытался его остановить. Господин Пхынгсом сознался в совершении преступления.

 

 

 

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