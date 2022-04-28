Бывший боксер арестован за кражу в Ао-Нанге

Турист Фрейзер Уильямс из Великобритании лишился сумки ночью 24 апреля. Мужчина с друзьями решил искупаться ночью на пляже в Ао-Нанге и оставил вещи на берегу, а когда вышел из воды, увидел, что с его сумкой пытается уехать некий мотоциклист.
Как сообщает Bangkok Post, 24-летний иностранец побежал за вором и попытался его остановить, но тот вырвался и скрылся. В сумке были 5 тыс. бат наличными, кредитные карты и ключи от отельного номера.
Полиция Краби опросила свидетелей, изучила записи с камер видеонаблдения и установила личность подозреваемого, которым оказался бывший боксер Сувит Пхынгсом, выступавший когда-то на ринге под псевдонимом Ден Сэнчай. 27 апреля он был арестован на основании судебного ордера в округе Мыанг-Краби.
При обыске полицейские обнаружили одежду, которая была на господине Пхынгсому ночью 24 числа. Его мотоцикл также был припаркован у дома, где он скрывался. Кроме того, полицейские отметили, что у мужчины еще не успели зажить ссадины, которые он получил, когда турист пытался его остановить. Господин Пхынгсом сознался в совершении преступления.