Бывший боксер арестован за кражу в Ао-Нанге

Полиция провинции Краби арестовала 31-летнего уроженца острова Ланта по имени Сувита Пхынгсома за кражу вещей, оставленных британским туристов на пляже во время ночного купания. Иностранец заметил вора, когда тот пытался скрыться, но остановить его не смог. Впрочем, полиции хватило улик для раскрытия дела.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 12:00 PM

Вор уехал с сумкой туриста на мотоцикле, хотя иностранец пытался его остановить. Фото: Krabi TV Online / Bangkok Post