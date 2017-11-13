Бывшего шефа полиции Патонга проверяют на причастность к коррупции

Бывший шеф полиции Патонга полковник Чайват Уйкам и его заместитель подполковник Сомсак Тхонгкленг были переведены в тренировочный штаб полиции по 8 региону в Сураттхани в связи с начатой в их отношении проверкой на возможную причастность к коррупции.

13 Ноября 2017 11:05:11

Полковник Чайват Уйкам. Фото: The Phuket News

Факт проверки в отношении полковника Уйкама и подполковника Тхонгкленга корреспонденту The Phuket News подтвердил шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон. По его словам, офицеры подозреваются в получении денег от владельцев и менеджеров развлекательных заведений, таких как ночные клубы и бары.

Как отметил генерал-майор Тхипджарон, глава полиции Таиланда генерал Сривара Рансибрахманакун распорядился провести расследование максимально оперативно. Однако шеф пхукетской полиции опасается, что его сотрудники могут столкнуться с определенными сложностями.

«Полиции непросто получить информацию о взятках, которые якобы платил развлекательный бизнес. Большинство операторов развлекательных заведений Патонга боятся, что им самим будут предъявлены обвинения и они могут потерять свой бизнес», – пояснил генерал-майор Тхипджарон.

«Мы проявляем гибкость в отношении развлекательных заведений, которые могут работать до 3:00 ночи. Но некоторые из них не соблюдают и эти временные рамки, оставаясь открытыми до 6:00 утра. Для официальных лиц это представляет собой проблему, поскольку никто не сообщает о нарушении закона», – добавил шеф полиции Пхукета.

Напомним, что ранее в этом году в офис премьер-министра Таиланд поступила жалоба на полковника Уйкама, занимавшего тогда пост главы полиции Патонга. В июне он был переведен на должность заместителя начальника всей полиции Пхукета.



