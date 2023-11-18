Бывшего мэра Чалонга вызвали в полицию в связи с делом о его рынке Suk Samran

Бывший мэр Чалонга Самран Джиндапон в пятницу, 17 ноября, посетил местную полицию для дачи показаний по обвинению в незаконной организации рынка. Туда же пришли и несколько десятков торговцев с цветами и плакатами в защиту рынка. Запущенная мэром Самраном торговая площадка Suk Samran у поселка Country Home функционирует уже порядка 10 лет, однако сейчас муниципалитет Чалонга заявил, что разрешения на работу у рынка нет. С чем конкретно связаны претензии, неизвестно.

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Несколько десятков жителей Чалонга собрались 17 ноября у местного полицейского участка, чтобы высказаться в защиту рынка Suk Samran. Фото: Phuket Info Center

Несколько десятков жителей Чалонга собрались 17 ноября у местного полицейского участка, чтобы высказаться в защиту рынка Suk Samran. Фото: Phuket Info Center

Несколько десятков жителей Чалонга собрались 17 ноября у местного полицейского участка, чтобы высказаться в защиту рынка Suk Samran. Фото: Phuket Info Center

Несколько десятков жителей Чалонга собрались 17 ноября у местного полицейского участка, чтобы высказаться в защиту рынка Suk Samran. Фото: Phuket Info Center

Несколько десятков жителей Чалонга собрались 17 ноября у местного полицейского участка, чтобы высказаться в защиту рынка Suk Samran. Фото: Phuket Info Center

Бывший мэр Самран явился в полицейский участок Чалонга вместе с дочерью, и одновременно у отдела полиции собрались около 50 представителей местного сообщества, пришедших поддержать популярного экс-главу района в его противостоянии с новой администрацией, сообщила новостная страница Phuket Info Center.

Собравшиеся у полицейского участка люди держали в руках цветы и плакаты с надписями, смысл которых сводился к тому, что им нужен рынок Suk Samran, где они зарабатывают себе на жизнь.

В публикации отмечалось, что дело против господина Джиндапона инициировал юридический отдел муниципалитета, но без указания каких-либо конкретных имен или обстоятельств. Мэром Чалонга сейчас является госпожа Тханапорн Онгcантипхап. Показания господин Джиндапон давал лейтенанту Сирапапу Чупонгу.

Phuket Info Center приводит заявление господина Джиндапона о том, что он не беспокоится об исходе дела, поскольку уже подал в муниципалитет все документы, доказывающие законность функционирования его рынка, включая разрешение на строительство и смену целевого назначения построек.

Рынок Suk Samran у Chao Fa East Rd. был открыт мэром Самраном около десяти лет назад. Как отмечает The Phuket News, господин Джиндапон вложил в строительство 400 тыс. бат. Торговые ряды располагаются под крышей и на бетонном полу, так что рынок можно комфортно посещать в дождь.

Количество торгующих на Suk Samran предпринимателей составляет порядка 50-100 человек, хотя сама площадка может вместить значительно больше. Основные товары – продукты питания и готовая еда.

Именно Suk Samran был предложен в качестве «нового дома» торговцам с рынка у кольца Чалонга, когда старая площадка была записана под снос в связи со строительством больницы Chalong Hospital. Господин Джиндапон тогда говорил, что уйдет с поста мэра, если не сможет решить вопрос с переездом.

Рынок Suk Samran также был местом периодических акций мэра Самрана по раздаче продуктов питания нуждающимся на безвозмездной основе. В разные годы там раздавали мангостины (например, 5 тонн фруктов в 2019 году) или свежую рыбу в дни особо богатого улова у рыбаков Раваи. Господин Джиндапон закупал внезапные излишки у производителей и раздавал их жителям района, одновременно поддерживая малообеспеченное население и укрепляя свою популярность.