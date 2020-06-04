Бюджетный рынок Blue Flag возобновляет работу на Пхукете

Пхукетский офис Министерства торговли возобновил функционирование ежемесячного рынка бюджетных товаров Blue Flag. Начало ближайшей пятидневной ярмарки дешевых товаров – 8 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

Первый рынок Blue Flag был организован на Пхукете в июле прошлого года. С тех пор ярмарка регулярно проходила у офиса Минторговли на Suthat Rd. вплоть до февраля этого года включительно. В марте мероприятия уже не было по причине вспышки коронавируса.

Изначальная концепция Blue Flag заключается в том, чтобы создать для местных торговцев площадку с минимальными накладными расходами и дать им возможность предложить покупателям товары со значительными скидками. Эта идея останется неизменной, тем более что из-за коронавируса у многих домохозяйств серьезно упали доходы.

Как отметил губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана, после трехмесячной паузы в работе рынок получил новое название. Теперь он официально именуется «Рынком Минторговли против COVID-19». Заявленная цель инициативы – «помочь местным жителям и торговцам».

«Смягчение локдауна позволило рынку открыться. Но на торговой площадке теперь должен быть контролем за приходящими и уходящими посетителями, проверки температуры тела, соблюдение дистанции между людьми», – подчеркнул губернатор Пхукета на пресс-конференции 4 июня.

Как добавила глава пхукетского офиса Министерства торговли Сасипхимон Монгкон, на первой ярмарке ожидается около 50 торговых лотков, где можно будет купить «сельхозпродукцию, местные изделия ручной работы, товары первой необходимости по невысоким ценам, готовую к употреблению еду».

График ярмарок на ближайшие месяцы выглядит следующим образом: 8-12 июня, 13-17 июля, 3-7 августа, 7-11 сентября.

«Мы стремимся создать площадку, где местные жители смогут продавать свою продукцию по невысоким ценам, чтобы помочь другим людям сократить расходы на жизнь. Также эта площадка станет демонстрацией того, что на Пхукете действуют эффективные меры по предотвращению распространения вируса, а сам остров безопасен», – заявила госпожа Монгкон.

В пхукетском офисе Минторговли ожидают, что ежедневно рынок будут посещать около 1 тыс. человек, а всего за июнь-сентябрь покупки на ярмарке сделают около 20 тыс. посетителей. Прогнозируемый объем торговли в финансовом выражении – 3 млн бат.

В свою очередь глава пхукетского офиса Минздрава Тханит Сермкэу напомнил о важности социального дистанцирования, ношения масок и ответственного поведения в целом.

«Если кто-то из торговцев почувствует, что у него температура, нужно немедленно прекратить торговлю и показаться врачу», – заявил господин Сермкэу.





