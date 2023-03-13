Бык в помощь! Популяция тигров в Таиланде подрастает на бантенгах

Не менее шести индокитайских тигров, включая самку с детенышами, были сфотографированы в природном заказнике Salak Phra Wildlife Sanctuary в Канчанабури в прошлом году. Для Департамента нацпарков (DNP) это стало важным свидетельством, что работа по спасению исчезающих хищников на материке – как и работа по возвращению морских черепах на побережье Андаманского моря – постепенно начинает давать плоды. Дело в том, что в Salak Phra никаких тигров не видели более 30 лет. Впрочем, примерно столько же не видели и черепах на Пхукете и в Пханг-Нга, пока они не начали возвращаться в 2018 году.

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Площадь природного заказника Salak Phra, как пишет Bangkok Post, составляет 40 тыс. рай. Кроме того, вплотную к северу находится еще один охраняемый лесной массив, носящий название Huai Kha Khaeng. Если Salak Phra – это провинция Канчанабури, то Huai Kha Khaeng – уже соседний Трат. Впрочем, тигры административных границ не признают. И по словам главы центра сохранения дикой природы Khao Namphu Nature and Wildlife Education Centre Сири Макбуна, первые замеченные в его джунглях индокитайские тигры – это как раз гости, забредшие с севера по своим тигриным делам.

Господин Макбун отметил, что из шести тигров, которых сняли автоматические камеры, трех удалось достоверно идентифицировать как обитателей Huai Kha Khaeng. Дело в том, что полоски на шкуре этих хищников уникальны у каждой особи, так что можно даже обойтись без чипов.

Однако куда более интересно то, что три других тигра – а именно, мать с детенышами – ни в каких база данных не значатся. Их полоски никто нигде не регистрировал. У господина Макбуна есть лишь предположение относительно тигренка-самца, которого вроде бы видели в январе у водохранилища Tha Thung Na Dam. Эта территория не относится к природному заказнику, но располагается рядом.

Господин Макбун, как и другие специалисты, связывает начавшееся восстановление тигриной популяции (пусть и медленное, конечно) с программой по выпуску в дикую природу быков-бантенгов. Хотя сам же и признает, что ему «сложно поверить, что выпуск бантенгов в природном заказнике в последние годы уже привел к росту популяции тигров».

«Наши усилия дали результаты, которые превзошли ожидания», – заслуженно хвалит себя и своих коллег господин Макбун.

При этом если индокитайские тигры относятся к угрожаемым видам (EN), то бантенги – к вымирающим (CR), так что заботы они требуют не меньше, и считать их просто «кормовой базой» для крупных лесных кошек не получится при всем желании. Речь идет именно о восстановлении баланса экосистемы, чтобы в джунглях естественным образом обитали и быки, и тигры.

Сейчас перед специалистами Salak Phra Wildlife Sanctuary стоит задача предотвратить инбридинг в двух отдельных стадах бантенгов, обитающих в джунглях природного заказника. Решение планируется простое – познакомить быков и коров из двух независимых групп друг с другом.

Сотрудники Khao Nampu Nature and Wildlife Education Centre начали выпускать выращенных в неволе бантенгов в джунгли в 2014 году, когда, собственно, научились успешно разводить их. Проект в Канчанабури начался буквально с одной коровы и трех быков, причем одно животное было доставлено из закрытого сейчас бангкокского зоопарка Dusit Zoo.

К настоящему моменту центр выпустил в джунгли 16 выращенных в неволе бантенгов, а вся популяция в Salak Phra Wildlife Sanctuary оценивается в «не менее 43 особей».

Господин Макбун отметил, что еще 17 бантенгов живут у него в центре в качестве страховки на случай, если с животными в джунглях что-то случится. Экологи не могут рисковать потерей сразу всех краснокнижных быков, некогда в больших количествах населявших джунгли этого региона, но потом почти вымерших.

«Если в джунглях случится эпидемия некой болезни, хотя бы сколько-то бантенгов останется в центре», – говорит господин Макбун.

Впрочем, название самой опасной болезни всем известно – Homo sapiens. Эпидемия этого заболевания началась на планете весьма давно и, в отличие от коронавируса. на спад не идет.