Бум регистрации новых компаний в турбизнесе продолжается в Таиланде

Суммарные зарегистрированный капитал новых компаний, юридически оформленных в январе-апреле 2023 года, составил почти 6,7 млрд бат, пишет Bangkok Post, цитируя данные Министерства коммерции. Газета указывает, что тайские и зарубежные инвесторы продолжают открывать бизнес в самых разных нишах, связанных с гостеприимством. В списке – отельный и ресторанный бизнес, апартаменты с отельным обслуживанием, экскурсионные агентства, пункты обмена валют.
«Министр коммерции Джурин Лаксанависит заявил, что этот рост является результатом восстановления экономики страны и улучшения прогнозов по туризму, которые наглядно демонстрирует рост индексов потребительской и деловой уверенности», – пишет Bangkok Post.
В других отраслях экономики, впрочем, не наблюдается такого бума, на что указывает общий показатель регистрации новых бизнесов. За январь-апрель он составил 32,2 тыс., что только на 16,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года (против 135% в туризме). Зарегистрированный капитал новых компаний составил 360 млрд бат, что на 46,8% выше прошлогоднего показателя.
Департамент развития бизнеса (DBD), непосредственно отвечающий за регистрацию нового бизнеса, ожидает, что показатель регистраций за первое полугодие составит 42-45 тыс. по всем отраслям. Прогноз на весь год – 75-78 тыс., прогноз непосредственно по сфере гостеприимства в публикации Bangkok Post не приводится.