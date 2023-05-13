Бум регистрации новых компаний в турбизнесе продолжается в Таиланде

Власти Таиланда продолжают фиксировать уверенное восстановление туристического бизнеса после первого по-настоящему успешного высокого сезона и в ожидании приемлемого низкого. За январь-апрель 2023 года в стране было зарегистрировано 2,6 тыс. новых компаний в сфере турбизнеса, что на 135% выше показателя за аналогичный период прошлого года, когда страна осторожно открылась для иностранных гостей и еще не отменила до конца коронавирусные ограничения.

Новости Пхукета

13 Мая 2023, 11:24 AM

Турбизнес начал возвращаться к жизни с октября-ноября прошлого года. Спрос на отельные номера, такси, аренду скутеров, массаж и другие услуги вернулся стремительно. Фото: TAC Phuket