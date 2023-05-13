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Бум регистрации новых компаний в турбизнесе продолжается в Таиланде

Власти Таиланда продолжают фиксировать уверенное восстановление туристического бизнеса после первого по-настоящему успешного высокого сезона и в ожидании приемлемого низкого. За январь-апрель 2023 года в стране было зарегистрировано 2,6 тыс. новых компаний в сфере турбизнеса, что на 135% выше показателя за аналогичный период прошлого года, когда страна осторожно открылась для иностранных гостей и еще не отменила до конца коронавирусные ограничения.

Новости Пхукета

13 Мая 2023, 11:24 AM
Турбизнес начал возвращаться к жизни с октября-ноября прошлого года. Спрос на отельные номера, такси, аренду скутеров, массаж и другие услуги вернулся стремительно. Фото: TAC Phuket

Турбизнес начал возвращаться к жизни с октября-ноября прошлого года. Спрос на отельные номера, такси, аренду скутеров, массаж и другие услуги вернулся стремительно. Фото: TAC Phuket

Суммарные зарегистрированный капитал новых компаний, юридически оформленных в январе-апреле 2023 года, составил почти 6,7 млрд бат, пишет Bangkok Post, цитируя данные Министерства коммерции. Газета указывает, что тайские и зарубежные инвесторы продолжают открывать бизнес в самых разных нишах, связанных с гостеприимством. В списке – отельный и ресторанный бизнес, апартаменты с отельным обслуживанием, экскурсионные агентства, пункты обмена валют.

«Министр коммерции Джурин Лаксанависит заявил, что этот рост является результатом восстановления экономики страны и улучшения прогнозов по туризму, которые наглядно демонстрирует рост индексов потребительской и деловой уверенности», – пишет Bangkok Post.

В других отраслях экономики, впрочем, не наблюдается такого бума, на что указывает общий показатель регистрации новых бизнесов. За январь-апрель он составил 32,2 тыс., что только на 16,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года (против 135% в туризме). Зарегистрированный капитал новых компаний составил 360 млрд бат, что на 46,8% выше прошлогоднего показателя.

Департамент развития бизнеса (DBD), непосредственно отвечающий за регистрацию нового бизнеса, ожидает, что показатель регистраций за первое полугодие составит 42-45 тыс. по всем отраслям. Прогноз на весь год – 75-78 тыс., прогноз непосредственно по сфере гостеприимства в публикации Bangkok Post не приводится.

 

 

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