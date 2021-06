Бухта Ао-Сен как уголок старого Пхукета

Колумнист The Phuket News Баз Дэниел рассказывает о поездке в бухту Сен (Ао-Сен), напоминающей ему о том, каким был Пхукет до эпохи массового туризма.

Баз Дэниел

Лично мне, равно как и многим другим пхукетским велосипедистам, в велосипеде крайне нравится то, что он позволяет добираться до относительно тихих и неизвестных мест на побережье Андаманского моря, которые практически не испортили массовый туризм и коммерциализация всего и вся. Один из таких любимых мной уголков «забытого Пхукета» – бухта Ао-Сен (также известная как Ао-Сейн из-за особенностей транслитерации). Там располагаются три маленьких пляжа, с которых открываются виды на гораздо более просторный и коммерциализированный пляж Най-Харн.

Есть несколько предположений, почему большинство людей едва ли когда добираются до Ао-Сена. Возможно, дело в узкой дороге с крутым уклоном, которая проходит буквально через парковку люксового отеля The Nai Harn. Может быть, дело в том, что дорога сама по себе не проезжая и ведет в тупик, заканчиваясь у отеля Baan Krating Resort. Как бы то ни было, окруженная скалами роскошная бухта Ао-Сен, как правило, не попадает в поле зрения обычного туриста, а потому до сих пор хранит очаровательную атмосферу дремоты и непритязательного обаяния.

Ранние авторы статей о Пхукете, начиная от Стива Росса, который вел воскресную колонку On the Rock в газете The Nation в 1990-х, до Дерека Дэйвиса, в 2003 году опубликовавшего в британской Sunday Telegraph статью Never Mind the Marmite, с лирическими нотками отзывались именно о таком непритязательном духе неиспорченного Пхукета. Если верить этим романтическим зарисовкам ушедшего Пхукета, пляжная жизнь в годы до массового туризма была расслабленной и «босоногой». Уже потом туристический бизнес взялся за дело и сделал так, что старая атмосфера испарилась, а остров узнал, что такое суета, стресс и загрязнение окружающей среды.

До начала пандемии суета, стресс и загрязнение окружающей среды (кстати, звучит как название особо неприятной адвокатской конторы – Mayhem, Pollution and Stress) были своего рода «новой нормальностью» пхукетской жизни, которую принес на остров массовый туризм. На этом фоне тихие и относительно неизвестные уголки, такие как Ао-Сен, оказались редкими приютами очаровательной и спокойной ипостаси пхукетской жизни. И с каждым годом таких драгоценностей все меньше.

Один из редких плюсов нынешнего отсутствия туристов заключается в том, что природа смогла отдохнуть от людей и почувствовать свободу. Вот и на Ао-Сене в мой последний визит было зелено и приятно. Я начал поездку из Чалонга, преодолел подъем на пути к мысу Промтхеп и ветрякам, а затем по живописной дороге спустился вниз к Най-Харну и покатил к Ао-Сену. Но прелесть велопрогулки к Ао-Сену заключается еще и в том, что при желании можно выбрать и менее утомительный маршрут через Soi Sai Yuan, где не придется не утруждать мышцы и легкие преодолением подъемов.

Я приехал на место к 17:30 и обнаружил, что кроме меня, там было еще всего четыре человека на все три скалистых пляжа. Так что роскошным закатом мы наслаждались в крайне приватной компании.

Если вы регулярно читаете мои туристические заметки, то знаете, что я предпочитаю сочетать поездки на велосипеде с другими физическими упражнениями, чтобы тренировка была более сбалансированной. Так что в тот вечер я решил, что было бы неплохо поплавать с маской, пока солнце позволяло.

Я надел маску, вошел в пенившиеся у берега волны и погрузился под воду, чтобы полюбопытствовать, как переживают коронавирусные дни морские обитатели. Ответ был примерно такой: «Лучше некуда, спасибо вам огромное».

Разнообразные рыбы, которых стало ощутимо больше, сновали повсюду. Кораллы очевидно благоденствовали и выглядели более здоровыми, чем раньше. Синие морские звезды вольготно отдыхали на камнях, а морские ежи благостно покачивали колючками, посылая привет редкому гостю из мира людей. Было исключительно радостно видеть произошедшие в природе перемены и не менее приятно было быть на время принятым в этот занимательную и гармоничную параллельную вселенную.

Около часа я проплавал среди каменистых островков, а затем выбрался на берег как раз вовремя, чтобы насладиться закатом и заслуженным прохладным напитком.

Конечно, нынешние коронавирусные дни – очень трудное время для многих на Пхукете, но нам исключительно повезло, что всего в двух шагах есть такие умиротворенные места, где можно ненадолго окунуться в атмосферу гармонии с природой и душевного спокойствия.

Баз Дэниел – резидент Пхукета и увлеченный поклонник поездок на велосипеде, о которых он вот уже восемь лет пишет в The Phuket News.