Буддисты Таиланда отмечают день окончания Вассы

Сегодня, 10 октября, буддисты Таиланда отмечают один из главных религиозных праздников в году – Ван Ок Панса. В связи с этим продажа спиртных напитков запрещена по всей стране. За нарушением предусмотрены штрафы и/или тюрьма.

Новости Пхукета

10 Октября 2022, 08:00 AM

Васса – практикуемое буддистами трехмесячное уединение, которое зачастую сравнивают с христианским постом. Фото: Архив The Phuket News

Ван Ок Панса – день окончания Вассы, которую зачастую именуют «буддистским постом», хотя правильнее было бы говорить о ежегодном трехмесячном уединении, практикуемом последователями Тхеравады и ряда других направлений буддизма.

Васса продолжается в течение трех лунных месяцев в сезон дождей, все это время монах или просто верующий остается на одном месте – в монастыре или храме. Многие из тайских буддистов считают, что каждый мужчина должен хотя бы раз в жизни соблюсти Вассу, посвятив три месяца монашеству.

День окончания Вассы – Ван Ок Панса – хронологически последний из пяти буддистских праздников, в которые в Таиланде законодательно запрещена продажа спиртных напитков. Аналогичный запрет также действует в праздники Макха Буча, Висакха Буча, Асанха Буча и Кхао Панса.

Запрет, прописанный в указе от 2015 года, действует по всей стране и обязателен для всех независимо от исповедуемой религии. В качестве наказания закон предусматривает вплоть до шести месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

При этом Ван Ок Панса, в отличие от некоторых других религиозных праздников, является обычным рабочим днем. Все государственные учреждения сегодня принимают граждан и работают в нормальном режиме.