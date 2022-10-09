Буддисты Таиланда отмечают день окончания Вассы

Ван Ок Панса – день окончания Вассы, которую зачастую именуют «буддистским постом», хотя правильнее было бы говорить о ежегодном трехмесячном уединении, практикуемом последователями Тхеравады и ряда других направлений буддизма.
Васса продолжается в течение трех лунных месяцев в сезон дождей, все это время монах или просто верующий остается на одном месте – в монастыре или храме. Многие из тайских буддистов считают, что каждый мужчина должен хотя бы раз в жизни соблюсти Вассу, посвятив три месяца монашеству.
День окончания Вассы – Ван Ок Панса – хронологически последний из пяти буддистских праздников, в которые в Таиланде законодательно запрещена продажа спиртных напитков. Аналогичный запрет также действует в праздники Макха Буча, Висакха Буча, Асанха Буча и Кхао Панса.
Запрет, прописанный в указе от 2015 года, действует по всей стране и обязателен для всех независимо от исповедуемой религии. В качестве наказания закон предусматривает вплоть до шести месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.
При этом Ван Ок Панса, в отличие от некоторых других религиозных праздников, является обычным рабочим днем. Все государственные учреждения сегодня принимают граждан и работают в нормальном режиме.