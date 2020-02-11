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Брошенный партнершей бирманец забрался на раму билборда в Рассаде

Полиция Пхукет-Тауна не стала возбуждать дело против гражданина Мьянмы, который в эмоционально нестабильном состоянии забрался на рекламную конструкцию, установленную на крыше одного из зданий у Thepkrasattri Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Февраля 2020, 03:05 PM
Брошенный партнершей бирманец забрался на раму билборда в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Брошенный партнершей бирманец забрался на раму билборда в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал капитан Сонгчай Пхуангрод из полиции Пхукет-Тауна, сообщение о мужчине на рекламной конструкции поступило в участок в 14:25 субботы, 8 февраля. В руках у забравшегося на билборд человека был замечен небольшой топорик.

«Спасателям не удалось успокоить мужчину и уговорить его спуститься, так что они попросили другого гражданина Мьямны подняться на крышу и поговорить с ним. Через 30 минут он спустился на землю», – отметил капитан Пхуангрод.

Офицер не назвал точного места, где развивались события, указав лишь, что дело было в шестом мубане района Рассада. Полное имя бирманца также неизвестно. Капитан называл его «господином Нгакурой».

«Господин Нгакура – строительный рабочий, проживающей в лагере трудовых мигрантов неподалеку от места событий. Один из его друзей сообщил нам, что недавно его бросила партнерша», – отметил капитан Пхуангрод.

Также полиция установила, что за день до этого мужчина около 19:00 забрался на крышу другого здания в том же районе.

«Охранник обнаружил господина Нгакуру и вызвал полицию. При появлении наряда он скрылся», – заявил капитан.

«Полиция составила рапорт о происшествии и отпустила его домой», – добавил он.

 

 

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