Брошенный партнершей бирманец забрался на раму билборда в Рассаде

Как рассказал капитан Сонгчай Пхуангрод из полиции Пхукет-Тауна, сообщение о мужчине на рекламной конструкции поступило в участок в 14:25 субботы, 8 февраля. В руках у забравшегося на билборд человека был замечен небольшой топорик.
«Спасателям не удалось успокоить мужчину и уговорить его спуститься, так что они попросили другого гражданина Мьямны подняться на крышу и поговорить с ним. Через 30 минут он спустился на землю», – отметил капитан Пхуангрод.
Офицер не назвал точного места, где развивались события, указав лишь, что дело было в шестом мубане района Рассада. Полное имя бирманца также неизвестно. Капитан называл его «господином Нгакурой».
«Господин Нгакура – строительный рабочий, проживающей в лагере трудовых мигрантов неподалеку от места событий. Один из его друзей сообщил нам, что недавно его бросила партнерша», – отметил капитан Пхуангрод.
Также полиция установила, что за день до этого мужчина около 19:00 забрался на крышу другого здания в том же районе.
«Охранник обнаружил господина Нгакуру и вызвал полицию. При появлении наряда он скрылся», – заявил капитан.
«Полиция составила рапорт о происшествии и отпустила его домой», – добавил он.