Британский волонтер службы спасения поймал двухметровую кобру в Патонге

Как рассказал господин Моделл корреспонденту The Phuket News, сообщение о замеченной на улице кобре поступило в службу спасения Kusoldharm Foundation в 22:50 вечера 9 сентября, и уже через десять минут спасатели были на месте.
Кобра пряталась под столиком уличного магазина, находящегося у одного из минимаркетов 7-Eleven. При это поимка двухметровой змеи много времени не заняла, спасатели управились за пару минут.
На следующий день после поимки кобру передали сотрудникам природного заказника Khao Phra Thaew Non-Hunting Area, чтобы те выпустили ее в джунгли подальше от человеческого жилья.