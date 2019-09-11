Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Британский волонтер службы спасения поймал двухметровую кобру в Патонге

Команда спасателей Kusoldharm Foundation поймала двухметровую королевскую кобру возле одного из минимаркетов 7-Eleven в Патонге. Поимку змеи на свой счет записал британец Винсент Моделл, в течение двух последних лет работающий в Kusoldharm в качестве волонтера.

11 Сентября 2019, 10:09 AM
Фото: Alec Brimacombe

Фото: Alec Brimacombe

Как рассказал господин Моделл корреспонденту The Phuket News, сообщение о замеченной на улице кобре поступило в службу спасения Kusoldharm Foundation в 22:50 вечера 9 сентября, и уже через десять минут спасатели были на месте.

Кобра пряталась под столиком уличного магазина, находящегося у одного из минимаркетов 7-Eleven. При это поимка двухметровой змеи много времени не заняла, спасатели управились за пару минут.

На следующий день после поимки кобру передали сотрудникам природного заказника Khao Phra Thaew Non-Hunting Area, чтобы те выпустили ее в джунгли подальше от человеческого жилья.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Россиянин утонул во время купания на Кароне
Австралиец найден мертвым в бассейне отеля на Най-Харне
Чалонг, Раваи и Карон частично останутся без водоснабжения 12 сентября
Гражданин Индии пострадал в столкновении легковой машины и автобуса
Мусоровоз спровоцировал крупную аварию на холме в Патонге
Три припаркованных мотоцикла сгорели у пляжа Фридом
Тоннель в Чалонге закроют для транспорта в первой половине дня 11 сентября
Масштабное отключение водоснабжения ожидается 11 сентября в Пхукет-Тауне
Губернатор обратился за бюджетом на достройку нового здания администрации провинции
В Сакон-Накхоне спасли увязшую в грязи слониху
Молния ударила в рыбака в заливе Пханг-Нга
На Пхукете продали красивых номеров на 25,6 млн бат
Недельные перебои в водоснабжении ожидаются в Патонге и Кароне
Разъяснение по формам ТМ30 и ТМ28 от Иммиграционное бюро
Вице-губернатор распорядился провести Вегетарианский фестиваль безопасно

 

SKYPARK
Thai Residential

 