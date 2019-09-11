Британский волонтер службы спасения поймал двухметровую кобру в Патонге

Команда спасателей Kusoldharm Foundation поймала двухметровую королевскую кобру возле одного из минимаркетов 7-Eleven в Патонге. Поимку змеи на свой счет записал британец Винсент Моделл, в течение двух последних лет работающий в Kusoldharm в качестве волонтера.

11 Сентября 2019, 10:09 AM

Фото: Alec Brimacombe

Как рассказал господин Моделл корреспонденту The Phuket News, сообщение о замеченной на улице кобре поступило в службу спасения Kusoldharm Foundation в 22:50 вечера 9 сентября, и уже через десять минут спасатели были на месте.

Кобра пряталась под столиком уличного магазина, находящегося у одного из минимаркетов 7-Eleven. При это поимка двухметровой змеи много времени не заняла, спасатели управились за пару минут.

На следующий день после поимки кобру передали сотрудникам природного заказника Khao Phra Thaew Non-Hunting Area, чтобы те выпустили ее в джунгли подальше от человеческого жилья.