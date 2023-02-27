Британский турист упал с балкона на Пхи-Пхи

Турист из Великобритании получил серьезные переломы в результате падения с балкона третьего этажа во время отдыха на Пхи-Пхи. Мужчину уже один раз прооперировали в Bangkok Hospital Phuket, и сейчас он ждет второй операции или эвакуации домой, что советуют сами врачи. Однако средств на специализированный медицинский рейс у молодого человека нет.

Новости Пхукета

27 Февраля 2023, 04:27 PM

Киеран Мартин, тренер центра Nuffield Health. Фото: Shauna May, Nuffield Health

О несчастном случае, произошедшем с 23-летним британским тренером Киераном Мартином стало известного после того, как его подруга Шона Мэй запустила кампанию по сбору средств на JustGiving.com.

Девушка не уточнила, когда именно и при каких обстоятельства ее молодой человек упал с балкона, ограничившись слова о том, что это произошло на десятый день отпуска в Таиланде. Издание The Thaiger, которое первым обратило внимание на фандрайзинговую кампанию пишет, что это произошло две недели назад, то есть еще в середине февраля.

В публикации Шоны на JustGiving.com сообщается, что Киеран в результате падения получил перелом таза и сейчас прикован к кровати. Мужчину один раз прооперировали, но нужна вторая операция, имеется риск осложнений, если не осуществить хирургию в срок.

Врачи рекомендовали перевезти пациента в Великобританию специальным медицинским рейсом, но на это, по словам Шоны, нужно 170-250 тыс. фунтов стерлингов (7-10 млн бат). У Киерана есть медицинская страховка, но, как заявила девушка, пока что страховая компания никак не помогла ни с организацией медицинской эвакуации, ни с оплатой счетов в Bangkok Hospital.

По состоянию на 27 февраля через на JustGiving.com собрано 16 тыс. фунтов из 100 тыс., которые указала в качестве цели Шона. Также поиск по Facebook позволяет найти несколько фандрайзинговых акций в пользу пострадавшего тренера в Великобритании.

Ни местные СМИ, ни правохранительные органы Краби и Пхукета не сообщали о несчастном случае с молодым британцем.