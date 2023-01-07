Британский пенсионер застрелен в Паттайе за то, что посигналил тайцу на дороге

Тридцатидвухлетний гражданин Таиланда расстрелял из пистолета 71-летнего британского пенсионера, который посигналил ему на дороге и, возможно, задел его машину своим скутером. Такой мотив назвал сам стрелок, когда сдался полиции через два дня после убийства.

Новости Пхукета

8 Января 2023, 08:00 AM

Спецназ сопровождает стрелка из Паттайи Апичу Бунсавата. Фото: Скриншот из репортажа AMARINTV (@AMARINTVHD / YouTube)

Гражданин Великобритании по имени Нил Льюис Роджер был найден мертвым на обочине дороги в Банг-Ламунге около 21:45 вечера 5 января. Труп с четырьмя пулевыми ранами в спине обнаружил проезжавший мимо водитель, который и вызвал полицию. Стрелка к тому моменту на месте событий уже не было, сообщает Bangkok Post.

Опросив тайскую супругу 71-летнего британца и проведя другие следственные мероприятия, полиция установила, что пенсионер последние 20 лет жил в Паттайе. На новогодние праздники он ездил в Англию, чтобы проведать сестру, а 4 января вернулся в Паттайю. На следующий вечер иностранец был застрелен четырьмя выстрелами с близкого расстояния, когда ехал домой со встречи с друзьями.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что пенсионера на скутере Honda Scoopy преследовал некий белый автомобиль. Наконец, машина обогнала скутер и остановилась, ее водитель вышел из салона, достал пистолет и открыл огонь по британцу, когда тот проезжал мимо.

Дело взяла под контроль полиция по второму региону. Когда личность подозреваемого была установлена, к нему домой отправился полицейский спецназ, но мужчина по адресу проживания не появился.

Однако около 9:00 утра 7 декабря подозреваемый сам передал себя в руки полиции, а также вручил правоохранителям 9-миллиметровый Glock, из которого стрелял. Полиция раскрыла имя стрелка. Им оказался 32-летний местный житель по имени Апича Бунсават.

На допросе таец заявил, что у него произошел дорожный конфликт с ехавшим на скутере домой пенсионером. Британец, по словам господина Бунсавата, сигналил ему клаксоном и задел его автомобиль. Это и стоило пенсионеру жизни.

Господин Бунсават заявил, что приносит извинения обществу и родным погибшего, а также готов к ответственности за совершенное.

Газета Bangkok Post отмечает, что полиция будет ходатайствовать о том, чтобы мужчине был отказано в выходе под залог. При этом ни в статье Bangkok Post, ни в других публикациях тайских и англоязычных изданий не упоминается метамфетамин. В настоящий момент неизвестно, проводит ли вообще полиция какую-либо проверку на предмет того, не злоупотреблял ли господин Бунсават этим наркотиком и не находился под его воздействием вечером 5 января.м