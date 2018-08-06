Британец задержан за оверстей на 1077 дней

На Пхукете задержали гражданина Великобритании, нелегально проживавшего в Таиланде на протяжении 1077 дней (почти три года).

6 Августа 2018 10:59:33

Фото: Туристическая полиция Таиланда

О задержании 53-летнего британца Кристофера Майкла журналистам сообщил заместитель начальника туристической полиции Таиланда Сурачет Хакпан, посетивший Пхукет в конце прошлой недели.

Как пояснил генерал Хакпан, гражданин Великобритании был задержан в рамках 19 раунда кампании X-Ray Outlaw Foreigner, направленной на выявление нелегалов и зарубежных преступников в Таиланде.

Всего в рамках 19 раунда операции полицейские задержали 62 иностранцев. 11 человек (включая Кристофера Майкла) были задержаны за превышение разрешенного срока пребывания в стране, еще 42 – за незаконный въезд в страну, 9 – за другие нарушения закона. Также в рамках рейдов были задержаны 11 граждан Таиланда.

Всего с начала кампании X-Ray Outlaw Foreigner полиция задержала более 1,8 тыс. нарушителей законодательства.