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Британец скончался после укуса пчелы на Пхукете

Экспат из Великобритании Стивен Принц скончался от последствий укуса пчелы, полученного во время поездки на мотоцикле. Супруга британца ввела ему антигистамины, когда он добрался до дома, и вызвала врачей после потери сознания, но аллергическая реакция оказалась слишком сильной. Спасти 68-летнего жителя Раваи не удалось.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Марта 2023, 03:20 PM
Британец Стивен Принц скончался в результате аллергической реакции на укус пчелы. Мужчина жил в Раваи и был хорошо известен среди пхукетских экспатов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Британец Стивен Принц скончался в результате аллергической реакции на укус пчелы. Мужчина жил в Раваи и был хорошо известен среди пхукетских экспатов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о пациенте, находящемся в тяжелом состоянии после укуса пчелы, поступила в службу спасения при муниципалитете Раваи около полудня 30 марта. К моменту прибытия парамедиков господин Принц был уже без сознания и не дышал, пульс у мужчина отсутствовал.

Спасатели незамедлительно приступили к сердечно-легочной реанимации и вызвали специально оборудованную машину скорой помощи из Chalong Hospital, на которой господина Принца доставили в больницу. Однако все усилия медиков оказались тщетны.

Тайская супруга господина Принца рассказала, что наличие у мужа сильной аллергии не было для нее секретом, а в доме всегда имелись антигистамины, которые она и ввела ему, как только он приехал после укуса пчелы.

Женщина добавила, что до этого британец несколько раз терял сознание на фоне аллергической реакции на мед и пчелиный яд, но тогда все обходилось. Впрочем, она и в этом случае сразу набрала номер 1669, когда господин Принц потерял сознание.

Пытавшийся спасти господина британца спасатель Натчак Ваттанаратджирот отметил, что за всю свою четырехлетнюю практику в службе спасения он впервые столкнулся со столь сильной аллергической реакцией на пчелиный укус. Парамедик не дал никаких рекомендаций касательно действий в подобных случаях.

От себя «Новости Пхукета» могут лишь привести стандартный совет пляжных спасателей на случай контакта с медузами, яд которых также может приводить к развитию сильной аллергической реакции и анафилактического шока. Заключается совет в том, чтобы как можно скорее вызывать медиков. Телефон скорой помощи в Таиланде – 1669.

 

 

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