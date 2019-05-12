Британец серьезно пострадал в мотоциклетой аварии на Пхукете

Полиция Таланга устанавливает обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадал 52-летний гражданин Великобритании Иэн Ричардсон.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Мая 2019, 09:18 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП в районе храма Wat Tha Ruea около 3:00 утра субботы, 11 мая. Согласно сообщению, следовавший на север по Thepkasattri Rd. мотоцикл врезался в придорожныq столб. Управлявший мотоциклом иностранец получил серьезные травмы.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на проезжей части поврежденный мотоцикл Honda Wave и мотоциклиста-иностранца. При себе у него были водительские права тайского образца на имя Иэна Ричардсона, а также удостоверение преподавателя, выданное Министерством образования Великобритании.

Пострадавшего британца доставили в Thalang Hospital, а затем перевели в Vachira Hospital. Информация о его текущем состоянии отсутствует.

Полиция пока не установила причину ДТП. Мотоцикл господина Ричардсона был доставлен в полицейский участок Таланга.