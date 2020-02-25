Британец провел три дня в море после отказа двигателя у своей парусной яхты

Моряки базирующегося на Пхукете третьего регионального командования ВМФ Таиланда пришли на помощь британскому яхтсмену, который провел три дня в море после отказа двигателя своей парусной яхты.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Февраля 2020, 05:42 PM

В настоящий момент неизвестно, по какой именно причине Pollen Path не смогла самостоятельно вернуться на остров под парусами после отказа мотора. Фото: ВМФ Таиланда