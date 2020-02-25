Британец провел три дня в море после отказа двигателя у своей парусной яхты

Как рассказал глава третьего регионального командования ВМФ вице-адмирал Чарнгчай Чомчернгпат, информацию о терпящей бедствие яхте передал на сушу экипаж судная морского снабжения Miclyn Endurance, обнаруживший лодку с неисправным мотором в 40 морских милях к юго-западу от побережья Пхукета.
В районе 19:30 вечера на место событий был отправлен патрульный корабль Т232, который в 22:20 установил контакт с Miclyn Endurance, а примерно в 22:50 отыскал и дрейфовавшую в море яхту Pollen Path с 70-летним британцем Майклом Тернером на борту. Кроме господина Тернера на яхте никого не было.
Парусную яхту отбуксировали в штаб третьего регионального командования на мысе Панва. Pollen Path прибыла на Пхукет в районе 9:30 утра следующего дня.
В настоящий момент неизвестно, по какой именно причине Pollen Path не смогла самостоятельно вернуться на остров под парусами после отказа мотора.
Вице-адмирал Чомчернгпат объяснил это «слишком сильным ветром».
«Господин Тернер рассказал, что направлялся от одного из пирсов на западном побережье Пхукета к пирсу в Чалонге, когда у его яхты отказал мотор, и ветер был таким сильным, что он не смог вернуться на берег. После трех дней в море у него оставались на борту запасы воды и еды еще на три дня, но он встретил грузовое судно и попросил команду о помощи», – заявил вице-адмирал.