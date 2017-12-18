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Британец потерял сознание и скончался за рулем машины

Медики не смогли спасти 54-летнего Кассиуса Питера Рольфа-Джонсона, которому внезапно стало плохо за рулем машины вечером 16 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Декабря 2017 13:26:42

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о происшествии около 19:30 вечера субботы, 16 декабря. Согласно поступившей в участок Чернг-Талей информации, иностранцу стало плохо за рулем машины, в результате чего его автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, припаркованным на обочине дороги у Cherng Talay Wittayakom.

Прибывшие на место события спасатели незамедлительно приступили к сердечно-легочной реанимации, но результатов она не принесла. Британец Кассиус Питер Рольф-Джонсон был признан скончавшимся по пути в больницу.

Гражданская жена погибшего рассказала полицейским, что ее супруг почувствовал боль в груди, а затем потерял сознание. Ранее он, по ее словам, уже жаловался на аналогичные боли. Точная причина смерти, впрочем, пока не установлена.

Автомобиль, в который врезалась машина Рольфа-Джонсона, серьезных повреждений не получила. Супруга британца и владелица второй машины не пострадали.

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