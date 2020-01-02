Гражданин Великобритании погиб при попытке запустить оказавшийся неисправным салют в новогоднюю ночь в Паттайе.

Новости Пхукета

2 Января 2020, 09:21 AM

Британец погиб в результате взрыва неисправного фейерверка в новогоднюю ночь. Фото: Bangkok Post

Полиция Паттайи получила сообщение о взрыве фейерверка на Soi Liab Chai Had 13/2 около 00:30 ночи среды, 1 января, пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление капитана местной полиции Накхонрата Нонтсиларда.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили лежащее на земле тело 51-летнего британца Гари Макларена. Рядом с мужчиной находилась труба от крупного фейерверка.

Одна из очевидиц событий сообщила полиции, что господин Макларен дважды пытался поджечь фитиль салюта, но запустить установку не получалось. Затем женщина заметила исходящий из фейерверка дым, после чего он взорвался, нанеся находившемуся у него иностранцу несовместимые с жизнью травмы.