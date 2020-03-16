Британец арестован за хранение марихуаны и оверстэй

Как заявил подполковник Патхапи Сричай из центрального полицейского участка Пхукета, британец был арестован утром 13 марта в съемной квартире в кондоминиуме Phuket Golf View в Кату.
По словам подполковника, арест был произведен на основании информации «из секретного источника». При этом офицер не уточнил суть поступившей в полицию наводки.
«Проверив комнату господина Диллона, полицейские обнаружили 6,92 гр высушенной марихуаны. Также было установлено, что господин Диллон на 245 дней превысил разрешенный ему срок пребывания в стране», – заявил подполковник Сричай.
«Ему предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории для личного потребления. Также ему предъявили обвинения в просрочке визы», – добавил подполковник.
Офицер не упомянул тип визы, по которой британец находился в стране.