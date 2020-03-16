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Британец арестован за хранение марихуаны и оверстэй

Пхукетская полиция арестовала 46-летнего гражданина Великобритании Ричарда Джеймса Диллон за хранение марихуаны и нелегальное нахождение на территории Таиланда.

Новости Пхукета

16 Марта 2020, 10:26 AM
Господин Диллон был арестован 13 марта в съемной квартире в кондоминиуме Phuket Golf View в Кату. Фото: Полиция Пхукета

Господин Диллон был арестован 13 марта в съемной квартире в кондоминиуме Phuket Golf View в Кату. Фото: Полиция Пхукета

Как заявил подполковник Патхапи Сричай из центрального полицейского участка Пхукета, британец был арестован утром 13 марта в съемной квартире в кондоминиуме Phuket Golf View в Кату.

По словам подполковника, арест был произведен на основании информации «из секретного источника». При этом офицер не уточнил суть поступившей в полицию наводки.

«Проверив комнату господина Диллона, полицейские обнаружили 6,92 гр высушенной марихуаны. Также было установлено, что господин Диллон на 245 дней превысил разрешенный ему срок пребывания в стране», – заявил подполковник Сричай.

«Ему предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории для личного потребления. Также ему предъявили обвинения в просрочке визы», – добавил подполковник.

Офицер не упомянул тип визы, по которой британец находился в стране.

 

 

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