Британец арестован за драку с водителем тук-тука в Патонге

Полиция Патонга разыскала и арестовала гражданина Великобритании, ударившего в лицо водителя тук-тука и скрывшегося с места событий вечером 9 мая. Таксисты не смогли сами поймать британца, хотя и старались, так что пришлось обращаться в участок. Полицейские справились с задачей меньше, чем за сутки, и без лишних формальностей, таких как многодневное ожидание справки из больницы о травмах потерпевшего.

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Заявление в полицейский участок Патонга подал водитель тук-тука по имени Амина Лонгкланг, он же является и потерпевшей стороной в деле о драке.

Таксист рассказал, что его тук-тук стоял припаркованным на пляжной дороге, когда в автомобиль врезался скутер с иностранцем за рулем. Мужчина был в компании друзей.

Между водителями и иностранцами разгорелся спор, завершившийся тем, что один из иностранцев подошел к нему и ударил в лицо, после чего все мужчины запрыгнули на байки и уехали.

На доступной видеозаписи видно (см. здесь) окончание конфликта, которое совпадает с показаниями господина Лонгкланга, однако сам момент изначального ДТП не показан. При этом тук-тук пострадавшего водителя стоит не в одном ряду с другими такси, а отдельно и с включенной «аварийкой». На этом фоне уже было высказано предположение, что в момент столкновения тук-тук мог ехать по дороге.

В районе 15:00 следующего дня (10 мая) полиция арестовала ударившего тук-тукера мужчину в одном из отелей Карона. Им оказался гражданин Великобритании по имени Джек Марк Пол Хобан. В полицейском участке господин Лонгкланг опознал в нем своего обидчика. Иностранцу предъявили обвинения в физическом насилии, повлекшем причинение травм.

По новым правилам, таким как Phuket Crime Free и система желтых и красных карточек, господину Хобану может грозить не только штраф, но и депортация из Таиланда с занесением в черный список на несколько лет.