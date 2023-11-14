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Британец арестован на Пхукете по старому делу о незаконном ношении оружия

Как сообщили журналистам правоохранители, во время предыдущего визита на Пхукет иностранец был объявлен в розыск после того, как «обронил» пистолет на выходе из ночного клуба в Раваи, но сразу арестовать его не удалось, поскольку на следующий день он улетел из страны. Сейчас британец решил снова посетить Таиланд и был арестован по старому ордеру. При этом паспортный контроль на границе он прошел беспрепятственно, хотя и находился в списке разыскиваемых лиц. Как это произошло, полицейский участок Чалонга не пояснил, но подчеркнул, что арест был произведен в соответствии с политикой «усиленного внимания к обеспечению безопасности туристов».

Иккапоп Тхонгтуб

15 Ноября 2023, 08:00 AM
Иностранец по имени Джамал был арестован на Пхукете по старому судебному ордеру. При этом присутствие в списке разыскиваемых лиц не помешало ему пройти паспортный контроль в аэропорту. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец по имени Джамал был арестован на Пхукете по старому судебному ордеру. При этом присутствие в списке разыскиваемых лиц не помешало ему пройти паспортный контроль в аэропорту. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец по имени Джамал был арестован на Пхукете по старому судебному ордеру. При этом присутствие в списке разыскиваемых лиц не помешало ему пройти паспортный контроль в аэропорту. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец по имени Джамал был арестован на Пхукете по старому судебному ордеру. При этом присутствие в списке разыскиваемых лиц не помешало ему пройти паспортный контроль в аэропорту. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В сообщении полиции арестованный британец именуется просто Джамалом (Jamaal) без указания фамилии, возраста и других личных данных. Ни дата инцидента с пистолетом, оброненным им на выходе из ночного клуба в Раваи, ни дата возвращения в Таиланд раскрыты правоохранителями не были.

Не сообщили полицейские и название ночного клуба, в который иностранец беспрепятственно проник с оружие, несмотря на наличие охраны. Присутствие секьюрити полиция отметила особо, поскольку именно охранник заметил, что британец выронил пистолет на выходе, после чего сообщил в полицию. Оружие оказалось пистолетом Glock 19, однако не боевым, а охолощенным.

Британца арестовали 13 ноября 2023 года, когда он снова прибыл на Пхукет с не указанными целями. На фотографиях видно, что полицейские взяли его под стражу не в аэропорту, а по месту временного проживания – в арендованном доме или отеле. Иммиграционное бюро также не сообщало об аресте кого-либо, кто был бы похож на человека с фотографий, переданных журналистам полицией Чалонга.

При этом участок сообщил репортерам, что «обвиняемый им связи с местными криминальными кругами, также у него были многочисленные предыдущие случаи тюремного заключения за незаконный оборот наркотиков и оружия в Англии».

Новостная страница Phuket Info Center в своей публикации привела полное имя арестованного – Джамал Вудкок. В тексте отмечалось, что восемь лет назад он был приговорен в Англии к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за незаконное хранение наркотиков. На момент вынесения того приговора британцу было 18 лет.

 

 

 

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