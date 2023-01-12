Британцу грозит ампутация ноги после мотоциклетного ДТП на острове Яо

Гражданин Великобритании Аррон Джон Роуз, серьезно пострадавший в мотоциклетном ДТП на острове Яо-Ной у восточного побережья Пхукета, просит помощи в сборе средств на операцию. Мужчине грозит ампутация ноги из-за развившейся инфекции.

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Призыв о помощи был размещен на сайте GoFundMe четыре дня назад, и господину Роузу уже удалось собрать 5,5 тыс. австралийских долларов из требуемых 8 тыс. на операцию, чтобы спасти ногу. В батах суммы составляют 127 тыс. и 185 тыс. соответственно, но на GoFundMe указана австралийская валюта, поскольку кампанию запустил друг Роуза из Австралии.

Мужчина рассказал, что попал в мотоциклетное ДТП, в котором сильно повредил обе ноги и сломал несколько ребер. Издание The Thaiger указывает, что авария произошла 16 декабря на острове Яо-Ной, что объясняет, почему у британца могли быть проблемы с доступом к медицинской помощи. Сейчас он находится на Пхукете.

На странице Роуза в Facebook опубликованы фотографии с места аварии, на которых видно самого иностранца на носилках, а также его сильно поврежденный скутер Yamaha Aerox в джунглях у ручья. Также Роуз выложил несколько фотографий раны на правой ноге, которые Facebook совершенно справедливо цензурирует. В последнем посте мужчина благодарит всех неравнодушных за поддержку.

«Огромное спасибо всем вам за поддержку. Я получаю столько позитивной энергии и любви от всех вас! Ребята, вы все просто невероятные. Мира и благословения вам, спасибо ххх», – говорится в публикации.

The Thaiger также упоминает в своей статье два других предновогодних инцидента в Таиланде, в которых серьезно пострадали иностранцы из Великобритании – падение 21-летней туристки с балкона на Пхангане и мотоциклетную аварию с участием 28-летнего мужчины. Во втором случае также запущена кампания на GoFundMe, для достижения требуемой суммы не хватает примерно 2 тыс. фунтов стерлингов.