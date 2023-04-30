Бри Ниттер из Чалонга взяла пояс Freedom Fighter и готовится к дебюту в ONE

Март и апрель – жаркие месяцы на Пхукете, а для американки Бри Ниттер из Чалонга они были горячими вдвойне. Уроженка Калифорнии с разницей в две недели провела два победных боя на Лумпини (18 марта и 4 апреля), завоевала чемпионский пояс промоушена Freedom Fighter (как раз 4 апреля) и сейчас готовится к дебюту в ONE Championship на все том же легендарном бангкокском ринге (ориентировочно, 19 мая).

Антон Махров

Двери Лумпини долго не желали открываться перед женщинами, но в ноябре 2021 года тайка Кулланат Орнок и австралийка Селест Хансен разделили честь первыми ступить на священный ринг в сердце Бангкока. Селест в тот момент тренировалась в пхукетском клубе Phuket Singha Muaythai Gym, вместе с которым затем прошла «Дорогу в ONЕ» – отбор в престижнейший промоушен через сайд-турнир Fairtex Road to ONE.

Бри Ниттер тоже тренируется в Singha, хотя если верить тому, что говорят о клубе сами спортсмены с Soi Ta-Ied, скорее является членом его семьи. Singha – это аутентичный тайский зал с соответствующей атмосферой. И попала американка в семью отнюдь не самым простым путем.

Я поняла: «Это мое»

Уроженка солнечного Сан-Диего в студенческие годы занималась волейболом, а тайский бокс попробовала уже во взрослом возрасте В 2016 году она впервые пришла в зал и сразу влюбилась в муай тай.

«С первого занятия муай тай я почувствовала, что это мое, что именно этим я хочу заниматься. Со второго занятия я начала тренироваться в двойном режиме. Я хотела драться, о чем сразу сказала своим тренерам», – вспоминает Бри.

Еще калифорнийка захотела съездить на родину тайского бокса и уже в начале 2017 года устроила себе двухнедельные тайские каникулы, кульминацией которых стал бой на Bangla Boxing Stadium в Патонге. Назад в США спортсменка прилетела с первой победой на счету (сейчас ее рекорд – 21:1) и четким намерением вернуться в Таиланд, но уже не на две недели.

Подготовка к вояжу заняла два года, однако сам он снова вышел коротким. Бри прилетела в Таиланд в январе 2020 года, а уже в марте жизнь в стране остановилась из-за пандемии. Спортсменка вернулась в США и за время до следующей попытки добраться до страны улыбок успела немало. К титулу чемпионки Калифорнии добавились два золота на общенациональных американских соревнованиях, также Бри познакомилась со знаменитой Тиффани ван Соест из промоушена Glory, стала ее спарринг-партнершей и слетала с «Часовой бомбой» на защиту титула в Роттердаме.

Финальным аккордом было приглашение в сборную США по муай тай и участие в Чемпионате мира по версии Международной федерации ассоциаций тайского бокса (IFMA). Там Бри потерпела первое поражение, но зато познакомилась с Рами Ибрагимом, который через несколько лет запустит свой промоушен Freedom Fighter, чемпионкой которого сейчас является Бри.

Попытка номер три

Бри Ниттер в третий раз прилетела в Таиланд в сентябре 2021 года – и пока что уезжать не планирует. Как говорилось выше, спортсменка влилась в семью Phuket Singha Muaythai и вот уже два с половиной года тренируется в этом клубе. В плане одежды и снаряжения ее спонсором стал бренд Primo Fightwear, в стиле которого она видит то же, что и в Singha – сочетание традиционной тайской аутентики и современного подхода.

Бри рассказывает, что 2021 год был в принципе удачным для Пхукета в плане муай тай. Благодаря проекту Phuket Sandbox, остров открылся миру раньше других провинций, поэтому внимание промоутеров переключилось со столицы на эту южную провинцию. Так Бри попала на шоу Muay Hardcore в 2021 году, где впервые сошлась в поединке с Фаситхонг Сор Соммай, с которой в этом апреле билась за чемпионский пояс Freedom Fighter.

Бой стал первым после поражения на чемпионате IFMA, и Бри не скрывает, что у нее были сомнения в своих возможностях. Впрочем, американка справилась – и физически, и психологически.

Следующая же встреча произошла 4 апреля этого года на Freedom Fighter №12 – Thailand VS The World. Это был первый выход нового промоушена за пределы США, причем площадкой сразу стал Лумпини. Бой между Бри и Фаситхонг был одним из главных, на кону стоял чемпионский пояс в весе 63 кг. После финального гонга судьи объявили победительницей американку.

«Рами не в шутку нервничал насчет нашего боя, поскольку за две недели до этого, 18 марта, я дралась на LWC Super Champ. Это был мой второй на тот момент бой на Лумпини и первая победа нокаутом. Я победила нокаутом ногой в голову в первом раунде. Хорошо, что все закончилось так быстро – я не успела получить травм и была готова к встрече с Фаситхонг через две недели», – говорит Бри.

Let’s get moving

Именно после победы на Freedom Fighter Бри получила приглашение выступить в ONE Championship. Дебют должен состояться 18 мая на Лумпини, соперницей будет Малена Гарсия из Аргентины. Бой будет проходить в малоразмерных перчатках и в весовой категории 62 кг, плюс, разумеется, ставки будут уже на порядок выше во всех отношениях, поскольку ONE сейчас – один из главных промоушенов в мире, а в по тайскому боксу, возможно, и самый главный.

Малена Гарсия – чемпионка Аргентины 2021 года, бронзовая призерка Чемпионата мира IFMA в 2017 года и победительница Панамериканского чемпионата IFMA в 2019 году. Спортсменка тренируется в Bangtao Muay Thai & MMA, так что можно в определенном смысле говорить о пхукетском дерби в ONE. Правда, площадкой будет не скромный остров Пхукет, а священный для каждого бойца муай тай Лумпини.

Следить за тренировками Бри и ее боями можно на странице спортсменки в Instagram. Страницы Phuket Singha Muaythai Gym – instagram.com/phuket_singha_muaythai и facebook.com/phuketsinghamuaythai.