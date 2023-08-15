Бри Ниттер из Чалонга одержала победу на Лумпини в бою в «кард чуек»

Спортсменка Бри Ниттер, тренирующаяся в пхукетском клубе Singha Muay Thai, одержала новую победу на легендарном бангкокском стадионе Лумпини, который считается Меккой тайского бокса. В воскресенье, 13 августа, Бри вышла на ринг против итальянки Людовики Чарпальини. Бой проходил в рамках Thai Fight и не в перчатках, а в традиционных веревочных обмотках «кард чуек».

Новости Пхукета

15 Августа 2023, 11:48 PM

Бой Бри Ниттер и Людовики Чарпальини был бескомпромиссной рубкой, в которой Бри одержала победу, но совсем не легкую. Фото: Thai Fight : King Of Muay Thai

Бри анонсировала участие в Thai Fight League 11 буквально за неделю до поединка, хотя и не сказала, насколько внезапным стало приглашение для нее самой. В марте она дважды билась на Лумпини, где сперва одержала победу на LWC Super Champ, а затем взял чемпионский титул промоушена Freedom Fighter (читайте здесь).

После двойной победы Бри получила приглашение выступить в ONE. Дебют должен был пройти 18 мая на Лумпини, в соперницы обещалась чемпионка Аргентины Малена Гарсия, но поединок так и не состоялся.

В итоге Бри провела следующие месяцы в «боях местного значения», а потом неожиданно анонсировала выход на Thai Fight League 11 в формате «кард чуек».

Согласно карточке боя, итальянка уступала американке и по числу официальных боев, и побед. Но это в значительной мере условность, а гораздо актуальней были другие цифры – разница в росте между Бри (178 см) и Людовикой (170 см).

Не все знают, что до муай тай Бри занималась волейболом, но очень многие в курсе, что спортсменка крайне эффективно использует свое преимущество в росте. Будучи на ринге на голову выше соперниц, американка качественно реализует преимущество в дистанции поражения, так что оппоненткам остается или с риском для себя сближаться, или просто получать удары, не имея возможности ответить.

У Людовики сближения получались, но конвертировать их в победу она не смогла. Итальянка проводила успешные контратаки, регулярно достигавшие цели, но на каждый такой удар приходился минимум один от Бри.

Во втором раунде темп возрос и рубка стала более отчаянной и открытой. В какой-то момент у итальянки вылетела изо рта капа, и в этот момент оператор показал, что у Бри рассечена бровь. Контратаки доходили до цели ощутимо.

Следом было несколько моментов, указывавших, что спортсменке из Чалонга стало сложно видеть. Судя по всему, итальянка предлагала прервать бой, но Бри отказалась, хотя уверенности в этом нет.

Как бы то ни было, отчаянная рубка продолжилась в прежнем формате. Американка сохраняла доминирующую роль и осыпала соперницу сериями ударов, а итальянка ловила ее на контратаках, регулярно посылая прямые удары в лицо.

Через непродолжительное время у американки уже шла кровь из носа, но она не сбавляла напора. Ближе к финальному гонгу комментаторы уже говорили не только об опухоли вокруг левого глаза Бри, но и о потенциально сломанном носе. А еще констатировали, что американку это не останавливало.

«Посмотрите на Бри. Вся в крови, но идет вперед. Идет постоянно», – эта фраза одного из комментаторов лучше всего резюмирует бой. Спортсменка с пхукетской Soi Ta-Iead заканчивала бой с разбитым лицом, но заканчивала по-прежнему в роли атакующей стороны и, в итоге, именно ее руку подняла рефери после матча рефери.

Исход поединка – победа Бри по очкам и очередной триумф спортсменок из Singha Muay Thai на Лумпини. Но окровавленные обвязки на руках Людовики красноречиво говорили, что эта победа далась Soi Ta-Ied отнюдь не малой кровью.

Полная запись боя доступна на канале Thai Fight International в YouTube. Подписаться на страницу Бри Ниттер в соцсетях можно здесь.