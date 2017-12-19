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Бренд Contest Yachts презентовали на Пхукете

Партнером голландской верфи Contest Yachts в регионе стала компания Northrop & Johnson Asia.

Новости Пхукета

19 Декабря 2017 10:01:53

Contest 72CS – один из флагманов бренда Contest. Впрочем, в парусной линейке бренда есть еще семь не менее впечатляющих моделей. Фото: Contest Yachts
Contest 72CS – один из флагманов бренда Contest. Впрочем, в парусной линейке бренда есть еще семь не менее впечатляющих моделей. Фото: Contest Yachts

Верфь Contest Yachts, являющаяся одним из мировых лидеров в области кастомных яхт, вышла на азиатский рынок. Бренд провел презентацию на Пхукете 7 декабря, в разгар парусного Кубка Короля и за один день до старта Kata Rocks Superyacht Rendezvous (KRSR). Агентом верфи в регионе стала компания Northrop & Johnson Asia.

Contest Yachts – голландская верфь, которой на протяжении нескольких поколения владеет и управляет семья Конайн. Верфь специализируется на парусных и моторных яхтах, сочетающие традиции голландского судостроения с современными технологиями и инновационными решениями. В итоге яхты Contest имеют узнаваемый классический вид, и при этом оснащены по последнему слову техники.

Перед запуском бренда на Пхукете гендиректор Contest Yachts Арйен Конайн подчеркнул, что момент презентации был подобран с таким расчетом, чтобы представить яхты Contest «правильной публике», имея в виду посетителей KRSR и гостей Кубка Короля. При этом акцент Contest Yachts намерена сделать именно на своих парусных яхтах.

При создании яхт верфь сотрудничает со студиями Judel / Vrolijk & Co (экстерьер лодок) и Wetzels Brown Partner (интерьер). Последние результаты этого партнерства – океанская яхта нового поколения Contest 67CS, удостоившаяся лестных оценок в профильной прессе Contest 72CS и нынешний флагман верфи Contest85CS. В модельной линейке бренда имеются парусные яхты габаритами от 42 до 75 футов (13-26 м). Любителям моторных яхт верфь предлагает несколько вариаций 16-метровой Contest 52MC.

«Мы рады дебютировать на яхтенном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Многие из владельцев яхт Contest проводят время в путешествиях в открытом море, так что немало наших построенные вручную яхт посещали бесчисленные захватывающие акватории этого региона», – заявил в беседе с The Phuket News Арйен Конайн.

«Сейчас рынок Азиатско-Тихоокеанского региона с распростертыми объятиями встречает европейские люксовые яхтенные бренды. И поскольку Contest Yachts воплощает самые высокие стандарты голландского судостроения и разработки яхт, настало время и нам появиться здесь», – добавил он.

Говоря о выходе на азиатский рынок, господин Конайн подчеркнул, что для успеха не менее важен и выбор партнера, который будет заниматься маркетингом. Именно по этой причине выбор пал на Northrop & Johnson со штаб квартирой в Гонконге и страновыми офисами в Таиланде, Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Индонезии и на Филиппинах.

«Лучшей стартовой позиции было бы не найти», – отметил Арйен Конайн.

«Мы уже довольно давно наблюдаем за внушительным ростом люксового яхтинга в этому регионе, и отдельно нас всегда впечатляло постоянно растущее влияние KRSR. Это рандеву стремительно показало себя серьезным событием в яхтенном календаре, привлекающем гостей и участников высокого качества – это прекрасная публика, ярка демонстрирующая яхтенный потенциал региона. Мы рады быть частью KRSR в этом году и ждем возможности представить гостям мероприятия наши яхты», – добавил он.

 

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