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Бразильца с кокаином задержали в аэропорту Бангкока

Полиция задержала наркокурьера, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина.

Новости Пхукета

11 Сентября 2017 11:27:39

Фото: Narcotics Suppression Bureau / Bangkok Post
Фото: Narcotics Suppression Bureau / Bangkok Post

Гражданин Бразилии Паулу Энрике Пирес Ду Насименто был задержан в аэропорту Suvarnabhumi при попытке нелегально ввезти в страну 1,3 кг кокаина. Наркотики находились в желудке бразильца, прибывшего рейсом авиакомпании Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы. В общей сложности из желудка иностранца извлекли 100 контейнеров с кокаином уличной стоимостью около 6,5 млн бат, сообщает газета Bangkok Post.

Следом полиция задержала еще одного гражданина Бразилии, некого Элсониаса Колету Да Сильву, которому Паулу Энрике должен был передать груз. Второй наркоторговец был арестован в отеле, где у него была назначена встреча с курьером. После ареста в Suvarnabhumi Паулу Энрике согласился сотрудничать с правоохранительными органами.

Как пишет Bangkok Post, оба бразильца были арестованы еще 6 сентября, однако известно об этом стало лишь 10 числа.

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Бразильца с кокаином задержали в аэропорту Бангкока
Бразильца с кокаином задержали в аэропорту Бангкока
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