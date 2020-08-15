Братьям-грабителям предъявили обвинения

Полиция Вичита предъявила обвинения братьям Чунтхонгам, совершивших два дорожных ограбления в Вичите конце июля и начале августа.

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Старший из братьев – 46-летний Эккачай Чунтхонг был арестован полицейскими в штатском в своем доме на Soi Srisuthat 10 в Рассаде 5 августа. Младший брат – 40-летний Пхасан Чунтхонг – добровольно передал себя в руки полиции 10 августа. До этого он скрывался в провинции Пханг-Нга.

Как рассказал подполковник Тхаммасан Бунсонг из полицейского участка Вичита, оба ограбления братья провели по одной и той же схеме. Первое из них было совершено 29 июля, жертвой стал гражданин Мьянмы по имени Тун Шве.

Бирманец рассказал полицейским, что ехал на мотоцикле по Chao Fa East Rd., когда с ним поравнялся другой мотоцикл с двумя мужчинами, потребовавшими, чтобы он остановился. Мужчины заявили, что являются сотрудниками полиции и должны досмотреть его мотоцикл и личные вещи. Получив сумку бирманца якобы для досмотра, грабители скрылись с места событий на своем байке.

Затем, 4 августа, в районе бухты Макхам по аналогичной схеме был ограблен гражданин Таиланда Рунгрот Бунмамон. Однако в этот раз потерпевший догадался снять грабителей на мобильный телефон, что и позволило полицейским отследить их перемещения по записям с камер уличного наблюдения и оперативно установить личности. При этом, если судить по кадрам видеозаписи, мужчины были мало похожи на сотрудников полиции в штатском.

При обыске у Эккачая Чунтхонга сотрудники полиции нашли как фигурировавший на записи скутер Yamaha Fino, так и одежду, в которой мужчина был во время последнего ограбления. Из украденных вещей вернуть удалось как минимум один мобильный телефон, который Пхасан Чунтхонг передал полицейским при сдаче.

По словам полицейских, мужчина озвучил желание «извиниться перед жертвами и вернуть им имущество».

Младший брат заявил полиции, что на преступления его толкнуло отсутствие работы из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Также он заявил, что изначально идея заняться грабежом принадлежала ему, а не Эккачаю.

Братьям предъявили обвинения в ограблениях, совершенных группой лиц и с использованием транспортного средства для побега с места преступления.