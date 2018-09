Братья-австралийцы угнали катамаран на Пхукете и добрались на нем до Австралии Зарубежные СМИ выяснили судьбу пропавшего на Пхукете катамарана Pina Colada. Лодку угнал находящийся под следствием австралиец, чтобы вместе с братом добраться до Австралии и избежать тайской тюрьмы. Новости Пхукета 29 Августа 2018 18:18:15 Оуэн Ван Дурен вместе с братом угнал катамаран на Пхукете, чтобы сбежать из страны. Информация о пропаже чартерного катамарана Pina Colada впервые появилась в соцсетях еще в июле, когда компания Elite Yachting Co Ltd (phuket-yachts.com) сообщила о том, что одну из их лодок клиент не вернул в срок. Клиентом был австралиец Оуэн Ван Дурен, находящийся под следствием по делу о драке на борту рейса Сидней-Бангкок. «Срочно. Пропали человек и парусное судно. Парусное судно Nautitech Open 40 – Pina Colada. Капитан – Оуэн Ван Дурен», – говорилось в сообщении. Там же указывалось, что последний раз катамаран и капитана видели 7 июля. В беседе с журналистами управляющий директор Elite Yachting Юрг Хофер выражал беспокойство относительно судьбы капитана и лиц, которые могли быть с ним на борту. «Клиенты вышли в плавание 7 июля, ожидаемая датой возвращения было 21 число. Но они не вернулись. Все официальные лица в Таиланде и других странах были проинформированы, но никакой дополнительной информации от них мы не получили», – говорил господин Хофер. О том, что Оуэн Ван Дурен добрался до Австралии после шести недель плавания сообщило 26 августа издание NT News, освещающее новости австралийского города Дарвин, куда прибыл мужчина. Вместе с Оуэном Ван Дуреном на берег сошел его брат и Шейн, бывший военнослужащий, служивший в Восточном Тиморе около 20 лет назад. На рискованное путешествие братьев толкнуло упомянутый выше факт о том, что Оуэну в Таиланде грозила тюрьма за драку на борту самолета. Мужчина провел полгода в камере предварительного заключения, после чего вышел под залог и решил не дожидаться суда, а покинуть Таиланд на парусной яхте. Как пишет NT News, прибытие братьев в Дарвин не стало сюрпризом для властей Австралии, поскольку пограничная служба засекла яхту задолго до того, как она добралась до пункта назначения. После прибытия Оуэна задержали, но «вскоре отпустили». Ответственность по делу о драке на борту самолета ему в Австралии, судя по всему, не грозит, поскольку «австралийские власти обвиняли Ван Дурен в драке на авиарейсе, но прокурор отклонил обвинения в пятницу и обеспечил ему свободу». При этом на берег австралиец сошел в воскресенье, то есть буквально сразу после того, как это стало безопасным. В настоящий момент неизвестно, будет ли Таиланд добиваться выдачи Оуэна Ван Дурена по делу о драке и будет ли возбуждено дело об угоне лодки. В Elite Yachting на запрос The Phuket News пока не ответили. Стоит отметить, что если Оуэн Ван Дурен является в Таиланде подозреваемым по связанному с насилием делу, то его брат Шейн прямо сейчас отбывает условный срок по приговору австралийского суда. В 2015 году Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными изъяло у Шейна Ван Дурена его бельгийскую овчарку Калу, но мужчина пробрался на территорию центра и овчарку забрал овчарку назад. Когда сотрудница общества и полицейский констебль пришли в дом Шейна, он оказал им сопротивление, нанеся несколько ударов в лицо констеблью, а затем взяв в удушающий захват женщину. При этом последней он угрожал убийством. «Я убью тебя [мат]. Ты [мат] не доживешь до конца года», – кричал Шейн. В последствии Шейн Ван Дурен признал выдвинутые против него обвинения и получил два с половиной года условно. При этом собаку ему суд вернул.