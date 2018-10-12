Брат пхукетского бизнесмена покончил с собой в кузове пикапа

Полиция считает самоубийство основной версией гибели 59-летнего жителя Пхукета Сомбата Срисэнчата, труп которого был найден в четверг, 11 октября.

12 Октября 2018 10:11:37

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Во второй половине дня 11 октября полиция Пхукет-Тауна получила сообщение об обнаружении мертвого тела в кузове пикапа, припаркованного на улице Soi Srisuchart View, неподалеку от автозаправки PTT и дилерского центра BMW на Bypass Rd.

Прибывшие по вызову полицейские и парамедики обнаружили в указанном месте серебристый пикап Toyota Vigo с пхукетскими номерами. В кузове пикапа находился труп 59-летнего Сомбата Срисэнчата с огнестрельной раной головы.

Погибший полулежал в кузове, прислонившись спиной к левому борту и запрокинув голову. Входное отверстие от пули находилось в районе правого уха мужчины, выходное – в районе левого.

Рядом с телом полицейские обнаружили револьвер .38 калибра с пятью патронами и одной стреляной гильзой в барабане, а также конверт с документами и предсмертной запиской.

Полиция не обнаружила следов борьбы или других свидетельств, которые указывали бы на насильственную смерть. Следователи склоняются к тому, что Сомбат Срисэнчат совершил самоубийство на фоне проблем со здоровьем, хотя в ходе расследования будут рассмотрены и другие версии. Погибший, согласно заявлению полиции, был родственником крупного пхукетского бизнесмена.