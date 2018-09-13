Бранч в честь Мельбурнского кубка 2018
Дата/Время начала:
6 Ноября 2018 09:00:00
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6 Ноября 2018 14:00:00
Во вторник, 6 ноября, в Мельбурне состоятся легендарные скачки, в день которых жизнь в Австралии замирает. Приглашаем вас принять участие в этом глобальном светском событии на бранче в Outrigger Laguna Phuket Beach Resort. Элегантный благотворительный бал продлится с 9:00 до 14:00, гостей ждут пять часов еды и напитков без ограничений, розыгрыши ценных призов, модный конкурс и многое другое. Записывайтесь сейчас по эл. почте lunch@classactmedia.co.th и телефону 0812 702 180 (Донна Тун).