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Бранч в честь Мельбурнского кубка 2018

Дата/Время начала: 6 Ноября 2018 09:00:00 - 6 Ноября 2018 14:00:00

Во вторник, 6 ноября, в Мельбурне состоятся легендарные скачки, в день которых жизнь в Австралии замирает. Приглашаем вас принять участие в этом глобальном светском событии на бранче в Outrigger Laguna Phuket Beach Resort. Элегантный благотворительный бал продлится с 9:00 до 14:00, гостей ждут пять часов еды и напитков без ограничений, розыгрыши ценных призов, модный конкурс и многое другое.  Записывайтесь сейчас по эл. почте lunch@classactmedia.co.th и телефону 0812 702 180 (Донна Тун).
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Донна Тун
Адрес : Outrigger Laguna Phuket Beach Resort
телефон : 081-2702180

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