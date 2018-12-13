Бранч для всей семьи в Novotel Surin

Куда отправиться в воскресенье с детьми? Роман Воробьев считает одним из оптимальных мест для семейного бранча Novotel Surin.

Роман Воробьев

Честно признаюсь, что семейные выезды на бранч в пляжные клубы зачастую вызывают у меня определенное чувство неловкости. С одной стороны, вот люди, пришедшие неторопливо отдать должно устрицам и омарам, насладиться бокалом игристого, понежиться у бассейна под ненавязчивую музыку. С другой стороны – мы, откровенно мешающие им расслабляться. Детвора постоянно смеется, шумно прыгает в бассейн и заливает водой все вокруг, а раз в пять минут тестирует навыки родителей в искусстве ловли падающей со стола пиццы и стеклянной посуды. В общем, история известная.

Воскресный бранч Novotel Surin нравится мне как раз тем, что этого конфликта двух видов отдыха не происходит. Novotel прямо позиционирует себя как место, куда можно и нужно идти с детьми. И не то, чтобы без детей там будет скучно... Будет, конечно, весело. Но с детворой точно веселей. При этом тихих уголков на территории отеля тоже достаточно.

Бранч в Novotel Surin проходит каждое воскресенье с 12:00 до 15:00. Блюда подаются в зале ресторана Asia Alive, при этом стоимость – всего 599++ бат с человека, что позволяет заглядывать туда хоть более-менее регулярно без риска пробить фатальную дыру в семейном бюджете. В меню – популярные тайские блюда, пицца, суши и прочая классика. Французских устриц, канадских лангустов и прочих трюфелей в ассортименте нет, но Novotel все-таки умудряется приятно удивлять: в одно воскресенье вас будет ждать прекрасное жаркое (roast), в другое шеф-повар подаст отличный кхао сой.

Неизменные позиции в меню – пицца и прочие вещи, которыми можно быстро накормить ребенка. А кормить придется быстро, потому что из ресторана прекрасно виден бассейн с двумя водными горками. Наверное, кто-то из детей и устоит перед соблазном, но мне такие пока не встречались.

Бассейн в Novotel состоит из двух частей. Выходящая к ресторану половина – это как раз то место, куда приземляются детвора, катающаяся с горки. Там традиционно шумно и весело. Чуть в стороне (но в той же зоне) в середине каждого бранча проводится пенная вечеринка: огороженную секцию бассейна заполняют пеной из специальной пушки, включают музыку, организуют различные игры. В отеле работает отличная команда аниматоров Siam Adventure Club, которых легко узнать по фирменным костюмам рейнджеров.

Вторая часть бассейна, находящаяся за горкой в глубине отеля, больше подходит для спокойного отдыха. Конечно, музыка и смех слышны и там, но они лишь добавляют приятной атмосферы семейных выходных, которую Novotel Surin может смело записывать себе в плюс. Там можно спокойно расположиться на лежаках, пока дети играют в воде, или присоединиться к ним. Надувной мяч, круг или какое-нибудь детское плавсредство будут весьма актуальны. Кстати, прохладные напитки вам доставят прямо к лежаку, достаточно нажать на кнопку вызова официанта.

Отдельного упоминания заслуживает служба заказа бесплатного мороженого по специальному телефону, хотя ничего не мешает получить желанную порцию фруктового льда в детском клубе, где его выдают в любых количествах.

Кстати, детский клуб – еще один пример того, что Novotel знает своих маленьких гостей. Персонал отеля в курсе, что лучший способ занять детвору среднего и старшего возраста – это мультики и видеоигры. Поэтому стандартная программа семейного бранча выходит примерно следующей: легкий обед – активное веселье в бассейне – заключительный чиллаут за кинопросмотром или бескомпромиссной схваткой в Fortnite. В ходе каждого из визитов на бранч мы планировали завершить день походом на пляж, но так ни разу до него не добрались – Novotel Surin и сам прекрасно справляется с тем, чтобы занять взрослых и детей на три, четыре, а то и все шесть часов.

Еда и напитки на бранче в Novotel Surin подаются с 12:00 до 15:00 (599++ со взрослого гостям, для детей 4-12 лет действует скидка 50%, дети до четырех едят бесплатно). Доступ ко всей инфраструктуре отеля бесплатный, начало пенной вечеринки в 14:00. Novotel Surin рекомендует бронировать места заранее. Сайт отеля: www.novotelphuketsurin.com.