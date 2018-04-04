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Бойцы ММА задержали пробравшегося в отель вора

Полиция предъявила обвинения местному жителю, пытавшему обокрасть отель на пхукетской улице боксеров, но попавшемуся на глаза постояльцам.

Таньялак Сакут

4 Апреля 2018 18:14:13

Полиция получила звонок из отеля 2 Home Resort на улице боксеров (Soi Ta-iad) около 3:00 ночи понедельника, 2 марта. Прибывший по вызову наряд обнаружил на месте событий местного жителя, которого надежно держали несколько крепких иностранцев.

Сперва мужчина – 39-летний Чатчай Ситтхипанья – утверждал, что пришел в отель, чтобы навестить друга, но затем сознался, что имел криминальные намерения. Полиция предъявила Чатчаю Ситтхипанье обвинения в нарушении границ частной собственности и попытке кражи.

Как сообщил капитан Сутхичай Конгкангванкиткун из полиции Чалонга, проверка личности задержанного показала, что ранее он уже восемь (!) раз привлекался к ответственности за подобные правонарушения, при этом к реальным тюремным срокам ни разу не приговаривался.

В настоящий момент правоохранители ищут сообщника Чатчая Ситтхипаньи, успевшего скрыться от бойцов ММА.

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