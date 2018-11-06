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Бойцовая рыбка может стать официальным символом Таиланда

Департамент рыболовства намерен добиться статуса «национального животного» для бойцовой рыбки Betta splendens, сделав ее одним из символов Таиланда.

Новости Пхукета

6 Ноября 2018 13:39:28

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

О планах сделать бойцовую рыбку одним из символов страны заявил глава Департамента рыболовства Адисорн Промтхеп, пишет Bangkok Post. Господин Промтхеп уже подписал соответствующее предложение, которое в ближайшее время должно поступить в Управление национальной идентичности.

По словам господина Промтхепа, жители Сиама начали ловить рыбок Betta splendens и проводить между ними бои еще во времена правления Рамы III в XIX веке. На тайском языке бойцовая рыбка носит название «пла гуд», в России она также известна как сиамский петушок.

Глава Департамента рыболовства полагает, что придание Betta splendens официального статуса простимулирует разведение этих рыбок.

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