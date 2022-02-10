Босоногий преступник ограбил 7-Eleven в Канчанабури

Полиция расследует ограбление минимаркета в провинции Канчанабури. Преступление совершил босоногий, но вооруженный пистолетом мужчина. Его добычей стали 7 тыс. бат.

10 Февраля 2022, 01:58 PM

В провинции Канчанабури ограбили 7-Eleven. Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, ограбление магазина 7-Eleven на Mae Nam Mae Klong Rd. в тамбоне Пак-Пхрэк было совершено около 5 утра 10 февраля, рассказал лейтенант местной полиции Навапхон Канчанасатхит.

Находившаяся в этот момент за кассой сотрудниц Арират Чаттхан сообщила полиции, что мужчина с пластиковым пакетом в руках подошел к кассе и потребовал сложить отдать ему всю выручку. Там же, в пластиковом пакете, у мужчины находился пистолет.

Госпожа Чаттхан отдала грабителю имевшиеся в кассе 7030 бат (то есть грабитель не побрезговал и монетами), после чего злоумышленник покинул магазин и скрылся в переулке неподалеку. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

В полиции отметили, что в момент ограбления в круглосуточном магазине дежурили две сотрудницы. Что делала вторая – неизвестно.

Грабитель был описан как мужчина в возрасте 30-40 лет ростом около 170 см. В момент совершения преступления на нем были бело-серая рубашка и узкие коричневые брюки, большая часть лица была скрыта под повязкой из белой ткани. Как уже говорилось выше, грабить 7-Eleven мужчина отправился без обуви.