Бордель с несовершеннолетними девушками выявили в Патонге

Сотрудники Департамента провинциального администрирования (DOPA) провели рейд в Патонге и задержали двух женщин за участие в бизнесе по оказанию сексуальных услуг туристам. Среди неназванного числа сотрудниц подпольного борделя было шесть несовершеннолетних, младшей из девушек исполнилось только 15 лет. Операция проводилась по распоряжению из Бангкока, куда соответствующая информация поступила из США. Американская сторона четко указала на конкретный бар – его местные службы и проверили.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщили представители DOPA, несовершеннолетних девушек продавали через бар Velvet. В соседние заведения проверяющие, видимо, не заглядывали. Фото: DOPA

Как сообщили представители DOPA, несовершеннолетних девушек продавали через бар Velvet. В соседние заведения проверяющие, видимо, не заглядывали. Фото: DOPA

Как сообщили представители DOPA, несовершеннолетних девушек продавали через бар Velvet. В соседние заведения проверяющие, видимо, не заглядывали. Фото: DOPA

Как сообщили представители DOPA, несовершеннолетних девушек продавали через бар Velvet. В соседние заведения проверяющие, видимо, не заглядывали. Фото: DOPA

Как сообщили представители DOPA, несовершеннолетних девушек продавали через бар Velvet. В соседние заведения проверяющие, видимо, не заглядывали. Фото: DOPA

Операция в Патонге прошла 15 марта. Приказ о ее проведении отдал директор DOPA Манрат Раттанасукхон, который, в свою очередь, получил информацию о вовлечении несовершеннолетних в проституцию от американской организации Operation Underground Railroad, занимающейся борьбой с торговлей людьми и вовлечением женщин в бизнес по оказанию сексуальных услуг. Особое внимание американская НКО уделяет случаям сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Активисты из США прямо назвали тайской стороне бар, через который работали сутенеры с несовершеннолетними проститутками – Velvet Bar на Soi Sea Dragon. Полученная информация была подтверждена сотрудником DOPA, который около 20:00 пришел в бар под видом клиента и убедился, что через заведение можно купить секс с несовершеннолетней девушкой-подростком.

В ходе рейда в Velvet Bar были задержаны менеджер заведения Таксакорн (Нам) Супакарапхокин и сутенер Ватчарапорн (Юки) Тхонгтмак. Обеих женщин поместили под арест по обвинению в торговле люди в целях сексуальной эксплуатации, в том числе несовершеннолетних, а также в организации борделя. О мерах против Velvet Bar как заведения ничего сказано не было.

Одновременно с мероприятиями в баре на Soi Sea Dragon официальные лица пришли в неназванный отель неподалеку, где и находились сами сексуальные работницы, ожидавшие клиентов. Шесть из девушек оказались несовершеннолетними, младшей было 15 лет. Всех передали под опеку профильных органов.

Комментируя рейд, генеральный инспектор DOPA Роннаронг Тхипсири пояснил, что именно побудило ведомство заняться проституцией с участием несовершеннолетних в Патонге.

«Торговля людьми – это национальная проблема, которая может оказать негативный эффект на экономику и имидж Таиланда, включая благополучие людей. Поэтому это проблема, которую нужно решать общими силами», – заявил генеральный инспектор Тхипсири.

«Департамент провинциального администрирования, будучи агентством, занимающимся страданиями людей, прилагает усилия для более активной борьбы с торговлей людьми, стремясь, чтобы Таиланд перешел в контрольном списке [их ежегодных отчетов Госдепартамента США о торговле людьми] из второй категории стран в первую», – добавил он.

Господин Роннаронг призвал жителей и гостей страны сообщать об известных им случаях торговли людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в Департамент специальных операций DOPA и на горячую линию 1567. Также данные можно передать в Офис омбудсмена (Damrongdhama Center)