Большую аварию в Патонге могли спровоцировать автобус и легковая машина

Полиция Патонга изучает обстоятельства аварии с участием 12 транспортных средств, произошедшей во второй половине дня 23 января на въезде в город со стороны Кату.

Таньялак Сакут

25 Января 2019, 09:18 AM

Фото: Полиция Патонга

Как рассказал The Phuket News капитан Экарат Чартпай из полиции Патонга, в результате аварии с участием 12 транспортных средств пострадали три человека: 26-летний Эккапоп Питуккарн, 33-летний Вачира Ракдам, 44-летний Киттичай Сэри. Все пострадавшие являются Таиланда, наиболее серьезные травмы получил Киттичай Сэри. Примечательно, что двое из госпитализированных в момент аварии управляли мотоциклами, а третий – микроавтобусов.

Всего в результате аварии на въезде в Патонг были повреждены: один грузовик, один туристический автобус компании MKR Transport, три мотоцикла, три микроавтобуса, три легковых автомобиля и один пикап. Одной из машин мог управлять иностранец, однако национальности в полицейском отчете не указаны, что не позволяет точно ответить на вопрос, гражданином какой страны является упомянутый в документе 30-летний Antun Teemofeb. .

Расследование обстоятельства аварии пока не завершено. На данном этапе возможным виновником ДТП называется 27-летний водитель туристического автобуса Пунтхарит Кэуправат. Соответствующее заявление сделал шеф полиции Патонга Анотай Джиндамани.

«Он сказал, что спускался с холма в сторону Патонга, когда перед ним неожиданно затормозила машина, заставив его также нажать на тормоза и вывернуть руль вправо, в результате чего столкнулись 12 транспортных средств», – заявил шеф полиции Патонга.

«Водитель автобуса отрицает, что авария произошла по его вине. Он заявил, что тормоза автобуса были исправны, но ему пришлось экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с машиной перед ним. Мы продолжаем расследование», – добавил он.

О предъявлении обвинений Пунтхариту Кэуправату офицер ничего не сказал, равно как и о проверке кого-либо из водителей на алкоголь и наркотики.

К расследованию подключился и пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO), который должен провести техническую инспекцию автобуса. В PLTO корреспонденту The Phuket News заявили, что данные об инспекции «пока недоступны».