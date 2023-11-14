Большой утренний забег по дорогам Кату пройдет 10 декабря

Муниципалитет Кату продолжает регистрацию участников ежегодного полумарафона, который состоится на Пхукете уже в 26-й раз. Мероприятие традиционно собирает огромное число любителей бега самых разных возрастов, участвуют в нем и профессиональные спортсмены. Место проведения события – северная часть тамбона Кату, но на главной дистанции в 21 км атлеты бегут по большому кругу, охватывающему Bypass Rd. и дорогу, идущую из Ко-Кэу и Кату мимо BISP.

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Маршруты полумарафона в Кату 2023 года. Прошлогодний полумарафон в Кату был юбилейным. Мероприятию исполнилось 25 лет. Фото: PR Kathu

Медали и футболки полумарафона в Кату 2023 года. Прошлогодний полумарафон в Кату был юбилейным. Мероприятию исполнилось 25 лет. Фото: PR Kathu

Прошлогодний полумарафон в Кату был юбилейным. Мероприятию исполнилось 25 лет. Фото: PR Kathu

Как следует из анонсов муниципалитета Кату, программа мероприятия не изменилась в сравнении с прошлым годом, когда Kathu Half Marathon праздновал четвертьвековой юбилей. Участникам предлагаются следующие дистанции:

Оздоровительная прогулка – 2,5 км – 200 бат;

Развлекательный забег (фан ран) – 6 км – 200 бат;

Мини-марафон – 10,5 км – 250 бат;

Полумарафон – 21 км – 300 бат.

Маршруты будут полностью идентичны прошлогодним. Старт и финиш, а также штаб мероприятия, будут находиться у районного муниципалитета, напротив кондоминиума Dcondo Creek.

Прогулка на 2,5 км не будет соревновательной, участники просто сделают круг по Кату ради удовольствия и собственного здоровья. Маршрут: Муниципалитет – Храм Wat Kathu – Kathu Business Street (за Phuket Villa Kathu) – назад к муниципалитету по Phra Phuket Kaew Rd.

На дистанциях в 6 км, 10,5 км и 21 км предполагаются медали, кубки и денежные призы отдельно для мужчин и женщин в различных возрастных группах. Также будет выделенная категория среди мужчин и женщин, зарегистрированных в качестве жителей Кату.

Участники забега на на 6 км сделают большой круг по району. Маршрут: от муниципалитета по северной дороге до Wat Kathu, дальше по прямой мимо полей для гольфа, до рынка Si Kor Market и оттуда по южной дороге Phra Phuket Kaew Rd. назад к муниципалитету.

Участники забега на 10,5 км дополнительно обогнут северные поля для гольфа, но в остальном маршрут будет идентичен предыдущем.

Полумарафон пройдет по традиционному большому кольцу: от муниципалитета Кату Phra Phuket Kaew Rd. до Bypass Rd., потом по шоссе до Ко-Кэу, небольшой участок по Thepkrasattri Rd. и возвращение в Кату мимо BISP, Музея горного дела, полей для гольфа и рынка Si Kor Market.

Дополнительная информация и регистрация – на https://soft.events/run/kathu-half-marathon-2023.