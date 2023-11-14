Большой утренний забег по дорогам Кату пройдет 10 декабря

Как следует из анонсов муниципалитета Кату, программа мероприятия не изменилась в сравнении с прошлым годом, когда Kathu Half Marathon праздновал четвертьвековой юбилей. Участникам предлагаются следующие дистанции:
- Оздоровительная прогулка – 2,5 км – 200 бат;
- Развлекательный забег (фан ран) – 6 км – 200 бат;
- Мини-марафон – 10,5 км – 250 бат;
- Полумарафон – 21 км – 300 бат.
Маршруты будут полностью идентичны прошлогодним. Старт и финиш, а также штаб мероприятия, будут находиться у районного муниципалитета, напротив кондоминиума Dcondo Creek.
Прогулка на 2,5 км не будет соревновательной, участники просто сделают круг по Кату ради удовольствия и собственного здоровья. Маршрут: Муниципалитет – Храм Wat Kathu – Kathu Business Street (за Phuket Villa Kathu) – назад к муниципалитету по Phra Phuket Kaew Rd.
На дистанциях в 6 км, 10,5 км и 21 км предполагаются медали, кубки и денежные призы отдельно для мужчин и женщин в различных возрастных группах. Также будет выделенная категория среди мужчин и женщин, зарегистрированных в качестве жителей Кату.
Участники забега на на 6 км сделают большой круг по району. Маршрут: от муниципалитета по северной дороге до Wat Kathu, дальше по прямой мимо полей для гольфа, до рынка Si Kor Market и оттуда по южной дороге Phra Phuket Kaew Rd. назад к муниципалитету.
Участники забега на 10,5 км дополнительно обогнут северные поля для гольфа, но в остальном маршрут будет идентичен предыдущем.
Полумарафон пройдет по традиционному большому кольцу: от муниципалитета Кату Phra Phuket Kaew Rd. до Bypass Rd., потом по шоссе до Ко-Кэу, небольшой участок по Thepkrasattri Rd. и возвращение в Кату мимо BISP, Музея горного дела, полей для гольфа и рынка Si Kor Market.
Дополнительная информация и регистрация – на https://soft.events/run/kathu-half-marathon-2023.