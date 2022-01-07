Большой субботник прошел на Бангла-Роуд

Развлекательные заведения Бангла-Роуд закрылись на один день для проведения большой уборки, к которой призвал президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат. Решение провести субботник и массовое тестирование на коронавирус было принято после того, как штамм «омикрон» был выявлен у 11 работников баров и пабов.

Новости Пхукета

7 Января 2022, 01:56 PM

Фото: PR Phuket

Для уборки непосредственно улицы муниципалитет Патонга выделил два пожарных автомобиля. Уборку в заведениях проводили сотрудники. Параллельно с уборкой проводилось тестирование на коронавирус при помощи экспресс-тестов на антитела (АТК).

«Член РЕВА солидарны в том, что для непрерывного движения вперед мы должны все сообща бороться с коронавирусом и двигаться параллельно с теми мерами, что предпринимает провинция и правительство», – заявил господин Крыасомбат.

«При этом мы не хотим, чтобы общественность паниковала на счет растущего числа заражений, поскольку они выявляются в рамках превентивного скрининга», – добавил он.

Добавим, что в рамках тестирования работников Бангла-Роуд при помощи наборов АТК было получено 159 положительных результатов, однако большинство из сдавших положительные тесты либо не имеют симптомов пневмонии, либо имеют легкие симптомы.