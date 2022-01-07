Большой субботник прошел на Бангла-Роуд

Для уборки непосредственно улицы муниципалитет Патонга выделил два пожарных автомобиля. Уборку в заведениях проводили сотрудники. Параллельно с уборкой проводилось тестирование на коронавирус при помощи экспресс-тестов на антитела (АТК).
«Член РЕВА солидарны в том, что для непрерывного движения вперед мы должны все сообща бороться с коронавирусом и двигаться параллельно с теми мерами, что предпринимает провинция и правительство», – заявил господин Крыасомбат.
«При этом мы не хотим, чтобы общественность паниковала на счет растущего числа заражений, поскольку они выявляются в рамках превентивного скрининга», – добавил он.
Добавим, что в рамках тестирования работников Бангла-Роуд при помощи наборов АТК было получено 159 положительных результатов, однако большинство из сдавших положительные тесты либо не имеют симптомов пневмонии, либо имеют легкие симптомы.