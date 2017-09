Большой пляжный субботник пройдет 16 сентября на Пхукете

Ассоциация отелей Пхукета (РНА) проведет большой субботник на острове и приглашает всех местных жителей присоединиться к инициативе.

12 Сентября 2017 11:11:17

Субботник пройдет на всех пляжах Пхукета, включая Банг-Тао (на снимке). Фото: P_Dean / Flickr

Созданная в январе прошлого года Ассоциация отелей Пхукета (РНА) объявила о проведении большого субботника на всех пляжах острова в субботу, 16 сентября. Инициатива получила поддержку губернатора провинции и местного офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ), но в РНА искренне надеются, что к уборке присоединится максимальное число жителей Пхукета, как тайских граждан, так и экспатов.

Идея инициативы отражена в ее названии. Это призыв ко всем жителям острова объединить руки и сердца ради чистоты на Пхукете – Keep Phuket Clean with our Hands and Hearts. Официальная церемония открытия субботника пройдет в 8:00 утра на пляже Карон, однако приводить в порядок участники мероприятия будут все пляжи острова.

«С огромным удовольствием мы приглашаем вас и надеемся, что вы вместе с коллегами присоединитесь к нам в этот день на пляже Карон. Вместе мы внесем свою лепту в сохранении чистоты на нашем драгоценном острове», – говорится в письме РНА, адресованном местному бизнесу.

Возглавляемая Энтони Ларком ассоциация отельеров сейчас насчитывает 60 отелей, включая как гостиницы под ведущими международными брендами, так и независимые заведения люксового и среднего сегментов. В субботу, 16 сентября, члены ассоциации не только сами выйдут на пляжи, но и обеспечат всем необходимым для уборки тех добровольцев, кто решит к ним присоединиться.

«Все входящие в ассоциацию отели глубоко привержены идее блага Пхукета и активно инвестируют в его будущее, реализуя долгосрочные программы в сфере образования и защиты окружающей среды, видя в них основу для дальнейшего развития острова и стабильного успеха», – говорится в письме РНА.

Для того, чтобы внести свой вклад в общее дело, участникам потребуется пожертвовать всего лишь три часа своего личного времени субботним утром. Уборка пляжей в рамках Keep Phuket Clean with our Hands and Hearts будет продолжаться на Пхукете с 8:00 до 11:00 утра. В официальной церемонии открытия субботника на пляже Карон примут участие губернатор Норрпахат Плодтхонг, глава местного офиса ТАТ Каноккиттика Критвутикон, президент РНА Энтони Ларк и специальный гость из посольства США в Таиланде Эрик Андерсон. Подробнее на странице мероприятия в Facebook и на сайте PHA.