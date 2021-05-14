Большое приключение Джеда Хогга

Брюс Стэнли рассказывает историю Джеральд «Джед» Хогга, некогда шеф-повара, а теперь – писателя.

15 Мая 2021, 10:00 AM

Джеральд Хогг.

В 2017 году британец Джеральд «Джед» Хог решил оставить работу и перебраться в Таиланд. И если многие другие иностранцы после переезда начинают мучительно думать, чем занять внезапно появившееся свободное время, то Джед взялся писать книги. Путешествовать по югу Таиланда, изучать местную жизнь и писать. Сейчас из под его пера вышло уже семь работ: автобиография, несколько туристических руководств и два мистических романа о лейтенанте полиции по имени Чай Сон Синуан, который борется с преступностью и коррупцией в полицейских рядах.

«Упорство и труд позволили мне построить прекрасную жизнь, где я хватался за возможности и выпадающие шансы. Но отнюдь не всегда было просто», – говорит Джед.

Джед – уроженец Мидлсбро на северо-востоке Англии. Свой родной край он описывает как холодное и бесцветное место, страдающее от загрязнения со стороны местных металлургических и химических предприятий.

Впрочем, когда Джеральд еще был ребенком, его семья перебралась на время на Ямайку и поселилась в Кингстоне, где отец будущего писателя получил работу в строительной отрасли. Даже совсем юный Джед не мог не откликнуться на перемены в окружении: теплую погоду, тропическую растительность, манящее море.

Когда контракт отца Джеда истек, семья вернулась в Мидлсбро, но сам Джед уже твердо решил, что уедет из родного края, как только закончит школу. Сдавать экзамены о среднем образовании и претендовать на колледж Джед не планировал, так что школу он покинул с напутствием о том, что «ты и такие как вы никогда не будете стоящими людьми, а либо сопьетесь, либо будете сидеть без работы, либо окажетесь в тюрьме».

«Эти слова вдохновили меня прожить продуктивную и увлекательную жизнь где-нибудь поближе к тропическим пляжам, солнцу и улыбчивым лицам», – вспоминает Джед.

Юноша сперва перебрался в Лондон и начал учиться кулинарному делу, резонно предположив, что это открывает дорогу к работе на кухнях курортных отелей или круизных лайнеров. Все это в перспективе означало путешествия.

План сработал. За свою карьеру Джед успел поруководить кухнями на круизных лайнерах в Карибском бассейне, на европейских паромах, в пятизвездочных отелях Австрии, Великобритании и Бермуд. Ему даже довелось заниматься организацией кухонь на кораблях, снабжавших полярные базы в Антарктиде. Работа и путешествия были неразрывны в жизни Джеда и заносили его в разные уголки света: от Папуа Новой Гвинеи и Филиппин до Фолклендских островов.

И вот пришел 2017 год, когда Джед решил исполнить свой план и обосноваться в Таиланде со своей спутницей жизни. Та, впрочем, идею не оценила и предпочла остаться в Австралии. Неожиданное расставание, конечно, стало шоком, но Джед не оставил своей задумки перебраться на Пхукет и воскресить детские воспоминания о тропиках и улыбчивых людях вокруг.

Джеральд признается, что переезд обсуждался супругами как совместный, а расставание произошло уже на финальном этапе, когда повар решил, что работы с него хватит и пора отдохнуть. Причем в Таиланде.

Впрочем, Королевство приняло Джеда с присущей ему иронией. Уже через три недели он попал в аварию – его мотоцикл на высокой скорости сбила машина. Новоприбывший пришел в себя в машине скорой помощи, которая колесила по острову в поисках больницы, готовой принять иностранца с его страховкой.

Сотрясение мозга прошло, сломанная ступня срослась, а приключения в Таиланде как раз начались: Джед принялся писать первый из своих четырех туристических гидов по Юго-Восточной Азии. «Справочник для пенсионера в Таиланде (первые шесть месяцев)» был издан в конце 2009 года.

«Мои первые полгода в Таиланде были эмоционально непростыми. Когда ты приезжаешь в новую страну и попадаешь в новую культуру, то сталкиваешься с необходимостью решать бесчисленные проблемы: банковские и визовые дела, вопросы жилья, получение водительских прав, медицинское обеспечение и так далее. Так что я написал книгу, которую сам хотел бы прочесть до переезда», – говорит Джед.

Затем Джед опубликовал еще несколько схожих книг, посвященных окружающим странам. Все их можно купить на Amazon.com, вбив в поиск имя Gerald Hogg. Стоимость электронной книги – около 200 бат.

Когда по Азии начал распространяться COVID-19, Джед уже в апреле заразился вирусом и был вынужден отправиться в самоизоляцию на дому. Там он сел писать криминальные романы.

«В апреле прошлого года я сдал положительный тест на COVID и был вынужден самоизолироваться. Мне пришло в голову написать приключенческую книгу, в которой COVID был бы главной линией. В романе Thai Died… Murder in Paradise я познакомил читателей с лейтенантом полиции по имени Чай Сон Синуан, который затем должен был появляться в других книгах серии. Только что я написал вторую из них Thai Died… Bar Girl», – рассказывает Джед.

С ранних лет жизненным планом Джеда было путешествовать и жить в самых красивых странах мира. И сейчас, проводя свободные дни в Таиланде, он полагает, что мечта все же сбылась.