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Большие спортивные выходные проходят в Сапан-Хине

Муниципалитет Пхукет-Тауна продолжает проведение спортивных выходных в Сапан-Хине. В ежегодном событии участвуют жители различных общин, входящих в состав муниципалитета Пхукет-Тауна, объединяющего тамбоны Талад-Яй и Таланд-Ныа. В программе соревнований – футбол, петанк и даже гребля на каноэ в клонге Банг-Яй.

Новости Пхукета

10 Сентября 2023, 10:00 AM
Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Спортивные соревнования сообществ Пхукет-Тауна проходят в Сапан-Хине. Фото: Phuket City Municipality

Проходящий 9-10 сентября спортивный турнир городских сообществ Пхукет-Тауна продолжает школьные легкоатлетические соревнования, но место проведения иное.

Если под детский и юношеский спорт был отдан стадион Surakul, то под вторую часть – парк в Сапан-Хине, где располагается муниципальный спорткомплекс, включающий крытую спортивную арену на 4 тыс. зрителей, футбольные поля, площадки для петанка и другую инфраструктуру.

Соревнования проходят в Сапан-Хине с 9:30 утра до 15:30 дня. Хотя начались они 9 сентября, официальная «церемония открытия» запланирована на 13:00 воскресенья, 10 сентября. Награждение победителей состоится в 16:00.

Примерно в это же время должны завершиться и проходящие в Калиме ежегодные соревнования по серфингу. Время проведения финалов – примерно с 12:00 до 14:00. Затем состоится церемония награждения победителей.

 

 

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