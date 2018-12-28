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Большие новогодние выходные начинаются в Таиланде

В Таиланде начинаются новогодние праздники. Страна будет отдыхать с 29 декабря по 1 января включительно. Первый рабочий день в большинстве компаний и учреждений – 2 января.

Новости Пхукета

28 Декабря 2018, 04:40 PM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

В понедельник и вторник – 31 декабря и 1 января будут закрыты офисы всех государственных учреждений, включая Иммиграционное бюро, Департамент трудоустройства, Департамент наземного транспорта, Земельный департамент.

Почтовые отделения и основные офисы банков в эти дни работать также не будут. Банковские услуги можно будет получить в отделениях при торговых центрах. Больницы и полицейские участки будут работать в обычном режиме.

Запреты или ограничения на торговлю спиртным в праздничные дни вводиться не будут.

 

 

 

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