Больше половины тайцев выразили интерес к продукции из марихуаны

Почти каждый второй таец в течение последних двух лет употреблял тот или иной продукт на основе марихуаны, а 62% заинтересованы в потреблении таких продуктов в ближайшие 12 месяц. Таковы данные исследования YouGov.

Новости Пхукета

22 Марта 2022, 12:00 PM

Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей марихуану в медицинских целях. Фото: Pattarapong Chatpattarasill

Как пишет Bangkok Post, онлайн-исследование YouGov проводилось в течение одного дня – 28 февраля. Всего было опрошено 2044 респондента в возрасте 18 лет и старше. Из них 73% заявили, что знают о коммерчески доступной продукции на основе марихуаны, спектр которой варьируется от еды и напитков до медицинских препаратов и косметики.

Более знакомы с продуктами на основе марихуаны молодые люди. В возрастных группах «миллениалы» (1981-1996 год рождения) и «поколение Z» (1997-2009) такие продукты «недавно» использовали 55% и 47% соответственно. Среди представителей «поколения Х» (1965-1980) и «бэби-бумеров» (1946-1964) – 41% и 28% соответственно.

В употреблении продукции на основе мариуханы больше заинтересованы респонденты мужского пола. Об интересе в употреблении таких товаров в ближайший год заявили 26% мужчин и 15% женщин.

Если говорить о возрасте, то интерес у представителей «поколения Х» (65%), «миллениалов» (64%) и «бэби-бумеров» (61%) примерно одинаков. При этом среди представителей «поколения Z» об интересе заявили лишь 55%.

Пять основных причин интереса потенциальных потребителей – релаксация и снижение нервозности (50%), решение проблем со сном (46%), улучшение настроения (46%), борьба с усталостью (31%) и повышение аппетита (30%).

Аргументы против – боязнь формирования зависимости (36%), возможность потери контроля над своими действиями (21%), ухудшение памяти и способностей к учебе (18%), неприятные вкус и запах продукции (15%) учащение сердцебиения (15%).

Таиланд первым среди стран Юго-Восточной Азии легализовал применение марихуаны в научных и медицинских целях в 2018 году. А в феврале глава Минздрава Анутин Чарнвиракун подписал министерское уведомление об исключении марихуаны из списка наркотических веществ. Распоряжение касается «экстракта» с содержание третрагидроканнабинола (ТГК) менее 0,2%. Приказ вступит в силу через 120 дней после публикации в Royal Gazette.