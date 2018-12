Больше, чем стейк в Sam’s Steaks and Grill

Больше, чем стейк в Sam’s Steaks & Grill Бывший сотрудник Intercontinental Hotels Group Крис Уотсан рассказывает, чем пхукетский Holiday Inn отличается от других. Крис Уотсон 2 Декабря 2018 09:00:00 Стейкхаус Sam’s Steaks and Grill расположен при пхукетском отеле Holiday Inn Resort, что примечательно само по себе. За годы путешествий по миру в качестве сотрудника Intercontinental Hotels Group, которой принадлежит Holiday Inn, я побывал в большем числе этих отелей, чем кто-либо. При этом я не могу припомнить ни одного, где был бы стейкхаус премиального уровня. Так что Sam’s Steaks and Grill, возможно, уникален. Год назад отель отпраздновал тридцатилетие. Первых постояльцев он принял в 1987 году, и его почтенный возраст можно смело назвать выдающимся достижением для мира, где единственная постоянная вещь – это то, что все меняется. Sam’s и сам может похвататься впечатляющей историей успеха на постоянно эволюционирующей ресторанной сцене может, поскольку открылся он в 1990 году. Кухней в Sam’s Steaks and Grill руководит шеф Чантапорн, присоединившийся к команде стейкхауса 28 лет назад в должности помощника повара и работающий в нем до сих пор. Впрочем, Чантапорн – не единственный ветеран Sam’s. Вот уже 17 летним рука об руку с ним трудится Кхун Супачай, да я и сам могу считаться старой гвардией среди поклонников заведения, поскольку регулярно захожу сюда уже 10 лет. Обстановку заведения можно описать как слегка маскулинную с нотками джентльменского клуба: деревянные панели на стенах; большие столы под множество тарелок; крупные кожаные кресла, полукруглые кабинки для романтических ужинов вдвоем (на мой вкус, вещь обязательная) и отдельные комнаты, где можно собраться на семейное торжество или корпоративное событие. В качестве музыкального сопровождения – мягкий джаз, едва касающийся слуха. Изучив меню, я отдал предпочтением нескольким позициям из внушительного раздела a la carte, где собран микс из традиционных и современных блюд, включая соблазнительный ассортимент новаторских закусок, мяса и даров моря. В центре всего, конечно же, находятся стейки, которые точно не разочаруют. Я обнаружил в меню американские и австралийские отрубы на любой бюджет: от тендерлойна и товагавков до сирлойна и риб-ая, а также несколько позиций из говядины вагю, венчающей ассортимент. После выбора стейка гостям предлагается доработать его под себя в соответствии с принципом «ваш стейк – ваш выбор». И речь идет не только о прожарке, но также о выборе овощей, картофельных гарниров и соусов. После того, как заказ был сделан, на столе появился комплимент от шефа Чантапорна – суши с кунжутным майонезом, призванные подогреть ожидания. Одновременно была подана корзина теплого хлеба собственной выпечки, масло и тапенад. Начало выглядело превосходно. Основную трапезу открыло одно из фирменных блюд Sam’s – андаманские креветки и японские гребешки, фламбирующиеся прямо перед гостем. Гарниром к ним выступали манго, томатная сальса и овощи на один укус. Шоу с фламбированием, как мне показалось, сподвигло гостей за соседним столиком повторить мой заказ, добавив к нему салат Цезарь и биф-энд-риф (современное прочтение серф-энд-терф). Я же перешел от морепродуктов к более насыщенной закуске – фуа-гра с яблоком и густым бальзамическим соусом. Печень подавалась со слегка поджаренным хлебом, который оказался крайне удобным для того, чтобы расправиться с прекрасным соусом, фруктовые нотки которого и легкая горчинка отлично оттеняли вкус фуа-гра. Моему стейку оставалось совсем немного до готовности, так что шеф Чантапорн поспешил отправить на стол освещающий щербет из дыни, чтобы обновить ощущения на вкусовых рецепторов. И когда я отдал дань уважения этой традиции стейкхаусов, на столе появился он – австралийский риб-ай, прожаренный до идельного медиум-рэйр с гарниром из шелковистого картофельного пюре, хрустящих картофельных оладий решти, грибов и первоклассного соуса беарнез, устоять перед которыми я никогда не мог. И несмотря на то, что заказанный мной риб-ай отнюдь не относился к самым дорогим и премиальным позициям в Sam’s, мясо буквально таяло во рту и раскрывалось именно тем вкусом, которого ищут все поклонники стейков. Меню десертов в Sam’s также соблазнительно. К примеру, там есть превосходные блины с карамелизированным соусом, но я выбрал теплый шоколадный фондан на оригинальной зефирной подложке. И не успел я подумать, что это угадал с подходящим финалом трапезы, как на столе оказались трюфели с мороженым, явление которых стало для меня настоящим сюрпризом. Что касается вкуса, то здесь сюрприз я портить не буду. По моим впечатления, Sam’s выходит далеко за пределы просто стейкхауса. Его меню – это не только традиционная классика из мяса премиального уровня, но и дополнительные блюда, которые никогда не надоедят. Визит в Sam's напоминает встречу со старинным другом, которого давно не видел. И я с нетерпением ждут следующей из этих встреч.